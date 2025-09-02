SVE OCENE I IZOSTANCI ĆE STIZATI RODITELJIMA KAO PUŠ NOTIFIKACIJA

Unapređenje i izmene u esDnevniku u prethodnom periodu, kako je saopštilo Ministarstvo prosvete danas, dovelo je do značajnog smanjenje administrativnih obaveza u obrazovnim ustanovama, što je bio jedan od zahteva sindikata i prosvetnih radnika. Sve detaljno kako funkcioniše elektronski dnevnik, koje mogućnosti pruža roditeljima, đacima i nastavnicima, ali i koje su sve novine na portalu.

Svaka nova ocena, ali i izostanak, roditeljima koji koriste esDnevnik stizaće u vidu puš notifikacije! Kao što vam sada stižu automatska obaveštenja sa informativnih ili nekih drugih portala, tako ćete čim nastavnik upiše ocenu ili dete izostane iz škole, to stići na telefon roditelja.