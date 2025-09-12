SUSRET AMBASADORA INDONEZIJE I PRIVREDNIKA RASINSKOG OKRUGA

Nj.E. ambasador Indonezije u Srbiji Andreano Ervin, posetio je Kruševac i Rasinski okrug.

Tom prilikom, u organizaciji Regionalne privredne komore Kruševac i Ambasade Indonezije u Srbiji, organizovan je susret sa privrednicima Rasinskog okruga i predstavljanjena je Ambasada Republike Indonezije – misija i aktivnosti u Srbiji, kao i potencijali za jačanje ekonomske i bilateralne trgovinske saradnje.

Takođe, privrednicima Rasinskog okruga predstavljen je 40. Sajam trgovine Indonezije, koji će se održati u od 15. do 19. oktobra.