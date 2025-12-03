STIPENDIJE ZA NADARENE STUDENTE I U ŠKOLSKOJ 2025/2026. GODINI. STIPENDIJE NISU UKINUTE VEĆ ODLOŽENE

U saopštenju se navodi da su produžetak završetka akademske 2024/2025. godine i pomeranje rokova za upis u akademsku 2025/2026. godinu odložili realizaciju konkursa za studentske kredite i stipendije, smeštaj u studentske domove, odnosno sve poslove koji se uobičajeno obavljaju na početku akademske godine.

Zbog svega navedenog, za nove kandidate nisu se stekli uslovi za sprovođenje psihološkog testiranja u redovnom terminu u novembru, u školskoj 2025/2026. godini, kao jedan od uslova za dobijanje stipendije za nadarene, koja se dodeljuje novim kandidatima od treće godine studija.

Novi kandidati mogu se prijaviti na konkurs za redovne studentske stipendije, a rok za prijavu je produžen do 12. decembra ove godine, navodi se u saopštenju i dodaje da je iz budžeta Ministarstva prosvete za studentske stipendije i kredite za školsku 2025/2026. godinu opredeljeno 2.140.000.000 dinara.