ŠTIĆENICI VASPITNO-POPRAVNOG DOMA POSETILI ISTORIJSKI ARHIV U KRUŠEVCU

ByGoran Nikolić

feb 23, 2026

Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, štićenici VP doma Kruševac posetili su Istorijski arhiv kako bi im se ukazalo na značaj ove institucije.

Grupa od 9 štićenika Vaspitno-popravnog doma posetila je Istorijski arhiv u Kruševcu, instituciju u kojoj se nalaze rukopisi, pisma, matične knjige, dokumenta… Poseta je realizovana povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika.

Štićenici su najpre obišli Istorijski arhiv, a potom učestvovali u radionici o pisanju razglednica, pisama i čestitki.

Štićenici VP Doma Kruševac tokom godine učestvuju u različitim aktivnostima i projektima. U narednih desetak dana, u ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi, biće realizovana interaktivna radionica “Zloupotreba prevencije narkoticima”, a obeležavanje slave hrama Svetih Filimona i Onisima biće upriličeno 28. Februara, dok će 8. marta, kao i ranijih godina, obeležiti Dan žena, izložbom cveća, radova i slika u gradu.

