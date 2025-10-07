STATUS ENERGETSKI ZAŠTIĆENOG KUPCA MOŽE OSTVARITI VIŠE KATEGORIJA STANOVNIŠTVA

Statusom „Energetski ugroženog kupca“ stiče se pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas ili grejanje za više kategorija stanovnika, kao što su korisnici novčane socijalne pomoći, ratni vojni invalidi, korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć, samohrani roditelji koji primaju dečiji dodatak, penzioneri sa niskim primanjima i drugi.

Novom uredbom o energetski ugroženom kupcu, procedura je pojednostavljena, objasnila je, gostujući u jutarnjem programu televizije „Jefimija“, Maja Živanović iz Gradske uprave Kruševac.

Ono što je važno naglasiti kada je reč o penzionerioima koji ostvaruju pravo na umanjenje računa za struju, jeste da će obaveštenja o tome dobiti početkom novembra na kućnu adresu, što znači da ova kategorija stanovništva ne treba da podnosi zahteve za pomenute povoljnosti.

Energetski ugroženi kupci mogu ostvariti umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, za prirodni gas tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i za toplotnu energiju, u iznosu do 50% za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.