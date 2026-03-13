Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMETACIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNI JAVNI PREVOZ?

ByGoran Nikolić

mar 13, 2026

Prema potpisanom ugovoru o Javno-privatnom partnerstvu između Grada Kruševca i Jugoprevoza, pravo na besplatan javni prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju ostvariće sledeće kategorije: penzioneri, osnovci, borci, članovi operativnih jedinica dobrovoljnih vatrogasnih društava i invalidna lica.

Da bi se ostvarilo ovo pravo, potrebno je da navedene kategorije dostave sledeću dokumentaciju:

PENZIONERI dostavljaju svojim mesnim zajednicama važeću ličnu kartu, poslednji penzioni ček ili rešenje o penziji, kao i fotografiju.

Što se tiče UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA, podatke će Jugoprevozu dostaviti škole (ime, prezime, fotografija i ime škole).

BORCI mogu da koriste besplatan javni prevoz uz boračku legitimaciju.

OSOBE SA INVALIDITETOM dostavljaju svoja Rešenja o invalidnosti i fotografiju – Udruženju čiji su članovi, a ako nisu članovi, direktno Jugoprevozu.

ČLANOVI OPERATIVNIH JEDINICA DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA ostvaruju pravo preko Vatrogasnog saveza grada Kruševca.

Related Post

Kultura Vesti

REZULTATI TAKMIČENjA RECITATORA GRADA KRUŠEVCA 2026

mar 13, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U ĐUNISU ODRŽAN RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA GRADSKE UPRAVE I MEŠTANA

mar 13, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREZENTACIJA NACRTA “MAPA PUTA KA CIRKULARNOJ EKONOMIJI ZA GRAD KRUŠEVAC”

mar 13, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Kultura Vesti

REZULTATI TAKMIČENjA RECITATORA GRADA KRUŠEVCA 2026

13.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMETACIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA BESPLATNI JAVNI PREVOZ?

13.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U ĐUNISU ODRŽAN RADNI SASTANAK PREDSTAVNIKA GRADSKE UPRAVE I MEŠTANA

13.03.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

PREZENTACIJA NACRTA “MAPA PUTA KA CIRKULARNOJ EKONOMIJI ZA GRAD KRUŠEVAC”

13.03.2026. Goran Nikolić