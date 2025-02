SRBIJA OBELEŽAVA DAN DRŽAVNOSTI. NERADNI DANI: SUBOTA, NEDELJA I PONEDELJAK

U Srbiji će 15. 16. i 17. februar biti neradni dani zbog obeležavanja Dana državnosti Srbije – Sretenja.

Kako se navodi u Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji „ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana“, a pošto 16. februar ove godine pada u nedelju, neće se raditi i 17. februara.

*****

„Jugoprevoz Kruševac“ ad obaveštava putnike da će se za vreme državnih praznika saobraćaj odvijati po sledećem redu vožnje:

Gradski i prigradski saobraćaj:

– 15.,16. I 17. februar 2025.god. – nedeljni red vožnje (bez noćnih polazaka)

*****

Obaveštavamo sve korisnike da povodom Dana državnosti Republike Srbije,JKP „Vodovod-Kruševac“ neće raditi 15. (subota), 16. (nedelja) i 17. (ponedeljak) februara 2025. godine.

Za vreme praznika organizovana su dvadesetčetvoročasovna dežurstva, a eventualne promene na kanalizacionim i vodovodnim instalacijama građani mogu prijaviti na besplatni korisnički broj telefona 0800/303 – 037.

******

Povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, 15. i 17. februar 2025. godine, biće neradni dani za blagajne u Brijanovoj br. 12, Jastrebačkoj 13, kao i ulici Kralja Aleksandra ujedinitelja br. 24.

Od utorka, 18. februara, blagajne će raditi po ustaljenom redu, od 7 do 18 časova.

Kruševačka toplana će za ovaj mesec produžiti bonitet, tako da će korisnici imati priliku da, umesto do 15- og, iskoriste mogućnost za plaćanje računa uz umanjenje od 5% do 18. februara.