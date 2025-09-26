SPORTSKO-PROMOTIVNA AKCIJA „VEŽBAJMO ZAJEDNO“ U MODRICI I ZDRAVINJU

U četvrtak, 25. septembra 2025. godine u područnim odeljenjima Osnovne škole „ Strahinja Popović “ u naseljenim mestima Modrica i Zdravinje, Sportski savez grada Kruševca realizovao je sportsko promotivnu akciju „Vežbajmo zajedno“.

U trajanju jednog nastavnog časa od 45 minuta predstavnici stručne službe Sportskog saveza grada Kruševca animirali su dvadeset šest učenika područnih odeljenja OŠ “ Strahinja Popović“ iz Modrice i Zdravinja.

česnici aktivnosti u Modrici bili su učenici od 1 do 4 razreda njih šestoro, u mestu Zdravinje u istoimenom područnom odeljenju škole učestvovali su đaci od 1 do 4 razreda škole njih dvadesetoro. Promotivna aktivnost realizovana je kroz fizičko vežbanje đaka i njihovu aktivnost na postavljenim sportskim poligonima u kojoj su učestvovali svi prisutni đaci.

Cilj akcije je promocija sporta, fizičkog vežbanja i uticaj na stvaranje i formiranja zdravih životnih navika kod đaka.

Glavna nagrada i benefit za organizatore ove akcije bila je dečija radost, osmesi i velika volja iskazana prilikom realizacije aktivnosti.

Sportski savez grada Kruševca projekat „Vežbajmo zajedno“ počeo je da realizuje 2023 godine , nastavio 2024 godine i sada već tradicionalno realizuje po planu i programu rada u 2025. godini.

Ideja je da akcijom „Vežbajmo zajedno „ u 46 područnih odeljenja kruševačkih osnovnih škola izvršimo uticaj na popularizaciju sporta, istaknemo značaj stvaranja zdravih životnih navika i utičemo na značaj povećanja fizičkih aktivnosti kod đaka iz seoskih sredina grada Kruševca.

Saopštenje i fotografije: Sportski savez grada Kruševca