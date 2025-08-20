U organizaciji udruženja „Marko Cara Milanović“ iz Kaonika, večeras je u Ribarskoj banji realizovana 15. manifestacija „Spasimo decu u saobraćaju – Balkanska folklorijada“. Više od 200 učesnika iz različitih delova Balkana – Makedonije, Rumunije, Crne Gore, Republike Srpske i iz Zvečana sa Kosova i Metohije, pesmom i igrom su predstavili svoju tradiciju.

Učesnike je pratio orkestar Mome Krstića, dok su prisutne zabavili i specijalni gosti: Rada Manojlović, Borko Radivojević i Andrija Jovanović Kuta.

„Balkanskoj folklorijadi“ su prisustvovali ministar odbrane u Vladi Srbije Bratislav Gašić, zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković, načelnik Policijske uprave Kruševac Ivan Milenković, direktor Specijalne bolnice „Ribarska banja“ Dušan Šokorac, organizatori, gosti, sponzori i mnogobrojna publika.

Ova manifestacija, koja ujedno neguje i kulturu i tradiciju, pre svega imala je humanitarni i edukativni karakter. I večeras su prikupljana novčana sredstva kao pomoć deci Rasinskog okruga.

Da trenutak nepažnje i nepoštovanja saobraćajnih propisa mogu da promene život iz korena na ličnom primeru osetio je, nažalost, danas tridesetpetogodišnji Milan Srdić iz Zrenjanina. Milan je kao osamnaestogodišnjak, ne svojom krivicom, doživeo saobraćajnu nezgodu zbog koje je postao korisnik invalidskih kolica. Tuđa greška u saobraćaju, ali i njegova neodgovornost, zauvek su mu promenili život. I danas se često pita da li bi povrede bile iste da je nosio zaštitnu opremu prilikom pada sa motora. Posle pada sa motora, uprkos operacijama, terapijama i vežbama, Milan je ostao nepokretan.

Posvetio se bezbednosti u saobraćaju i kao član Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije realizuje program “Još uvek vozim” tokom kojeg edukuje srednjoškolce o značaju poštovanja propisa u saobraćaju. Sa istim ciljem bio je gost manifestacije “Spasimo decu u saobraćaju – Balkanska folklorijada” u Ribarskoj banji.

Udruženje „Marko Cara Milanović“ iz Kaonika se tokom cele godine bavi humanitarnim aktivnostima. Tokom novogodišnjih praznika paketićima obraduju mališane iz Kaonika, Ribarske reke…Rasinskog okruga, ali i šire.