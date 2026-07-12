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Društvo Vesti

SKUP SRPSKE NAPREDNE STRANKE U SELU VOLUJA U OPŠTINI KUČEVO

ByGoran Nikolić

jul 12, 2026

U selu Voluja, u opštini Kučevo, danas je održan skup Srpske napredne stranke kome je prisustvovao veći broj građana. Prisutne u selu Voluja je pozdravio i Bratislav Gašić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Na praznik Petrovdan, ministar odbrane i član predsedništva SNS Bratislav Gašić boravio je u naseljenom mestu Voluja kod Kučeva, gde je sa meštanima obeležio ovaj tradicionalni praznik. Čestitajući Petrovdan, Gašić je poručio da Srbija mora nastaviti putem razvoja i napretka, ističući da će politička opcija koju predstavlja svoje ciljeve i rad najbolje potvrđivati kroz ostvarene rezultate i realizovane projekte u prethodnom periodu.

By Goran Nikolić

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