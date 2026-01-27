ŠKOLSKA SLAVA OBELEŽENA U GIMNAZIJI I HEMIJSKO-TEHNOLOŠKOJ ŠKOLI U KRUŠEVCU

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Svetog Savu, u čast prvog srpskog arhiepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva. Smatra se začetnikom srpske srednjovekovne književnosti i zaštitnikom prosvetnih ustanova.

Sveti Sava rođen je kao Rastko Nemanjić. Bio je raški plemić iz vladarske porodice Nemanjića, prvi srpski prosvetitelj i arhiepiskop autokefalne srpske žičke arhiepiskopije, diplomata, zakonodavac, književnik i hodočasnik. Jedna je od najznačajnijih ličnosti srpske istorije, utemeljivač Srpske pravoslavne crkve i prosvetitelj.

Smatra se začetnikom srpske srednjovekovne književnosti i zaštitnikom prosvetnih ustanova.

Rođen je 1169. godine kao najmlađi sin srpskog župana Stefana Nemanje. Svetovno ime mu je bilo Rastko.

Njegovi biografi Domentijan i Teodosije navode da je, kao najmlađi, u izvesnom smislu bio mezimac, kao i da je od ranih dana pokazivao preranu zrelost, sklonost duhovnim temama, knjizi, učenosti.

Sve škole danas su svečanim akademijama obeležila školsku slavu Svetog Savu. U Kruševačkoj gimnaziji, u prisustvu prosvetnih radnika, učenika i brojnih zvanica, obeležen je ovaj praznik. Ovo je ujedno bila prilika da se nagrade najbolji učenici, a Svetosavku nagradu, kao najbolja u gimnaziji, dobila je Lana Mitrić, učenica IV razreda.

Svečano je bilo i u Hemijsko-tehnološkoj školi u Kruševcu. Najbolja među učenicima ove škole je Anđela Ivković, učenica četvrtog razreda, kojoj je uručena Svetosavska nagrada.