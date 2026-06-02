SINOĆ JE NA TRGU KOSTURNICA ODRŽANA MUZIČKA MANIFESTACIJA „EVROVIZIJA U KRUŠEVCU”

U okviru realizacije projekata podržanih kroz Program za unapređenje položaja mladih grada Кruševca za 2026. godinu, Udruženje „Rok umetnici grada Кruševca“ organizovalo je muzičku manifestaciju „Evrovizija u Кruševcu“.

Ovaj jedinstveni muzički događaj okupio je mlade talentovane izvođače i muzičare koji su svojim nastupima obeležili najznačajnija muzička takmičenja u regionu.

Publika je na Trgu Kosturnica uživala u nastupima učesnika festivala „Ritam Evrope“ iz Gornjeg Milanovca, Topole, Ćuprije, Trstenika i Кruševca.

Cilj ove manifestacije je promocija mladih talenata, podsticanje njihovog aktivnog učešća u kulturnom životu zajednice, kao i stvaranje prostora za druženje, razmenu iskustava i afirmaciju pozitivnih vrednosti među mladima.

Na sinoćnoj manifestaciji pored izvođaca koji su se takmičili u okviru muzičkog takmičenja „Ritam Evrope“, nastupio je poznati muzički sastav Treća smena iz Kruševca i prošlogdodišnji predstavnik Evrovizije Stefan Zdravković, publici poznat kao Princ od Vranje.