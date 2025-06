SEZONA KUPANJA U SRBIJI POČINJE, BUDITE OPREZNI PRILIKOM ULASKA U VODU

Kupališta širom Srbije pripremaju se za predstojeću sezonu, ali, nažalost, i pored čestih apela, tokom letnjih meseci najviše čitamo naslove o tragičnim događajima na vodi.

Dvanaestogodišnji dečak u nedelju se zamalo utopio na niškom bazenu Čair. Nakon reanimacije, bez svesti, prevezen je u UKC Niš. Isto se dogodilo i šestogodišnjem dečaku na jednom privatnom bazenu. Dečaci su danas u svesnom i stabilnom stanju.

Šef ronilačkog tima jedinice Žandarmerije Ljubomir Ćirić rekao je da pre nego što se uđe u vodu, treba dobro razmisliti šta sve može da se desi.

Tokom prošle godine Ronilačka jedinica Žandarmerije intervenisala je 43 puta. Samo u jednom mesecu bili su angažovani čak 14 puta, to jest svakog drugog dana.

Šef ronilačkog tima Žandarmerije Ljubomir Ćirić navodi da se često dešavaju pogrešne procene individualnih plivačkih sposobnosti, pa se ljudi usuđuju i kreću u nešto čemu nisu dorasli.

„Najčešće se dešavaju preplivavanja rečnih tokova – to je vrlo opasno, bez obzira koliko ste dobar plivač. Neka situacija koja je naizgled bezazlena, za par trenutaka može da se pretvori u agoniju i borbu za život“, upozorava Ćirić.

Nije samo kupanje u alkoholisanom stanju opasno po život. Toplo vreme i nakon zalaska sunca mnogima je bio povod da rashlađenje potraže na reci.

Sredinom leta prošle godine, u kasnim večernjim satima, teretni brod udario je u čamac.

Iz Policijske ispostave za bezbednost na rekama apeluju na građane da ne ostaju na rekama nakon zalaska sunca.

„S obzirom na to da se plovidbena nezgoda desila u toku kasnih večernjih sati, važno je napomenuti i apelovati svim građanima da ne ostaju do kasnih večernjih sati na rekama, jer je u tim trenucima vidljivost znatno smanjena, samim tim i njihova bezbednost značajno ugrožena. Važno je da plovilo tokom plovidbe, a naročito u noćnim satima, bude osvetljeno kako bi bilo vidljivo za sve druge učesnike u plovidbi“, istakao je Kostić.

Kada do nezgode dođe, sagovornici napominju, najpre treba pozvati nadležne. I isticu kako se treba ponasati ako se neko davi

„Nikako ne ulaziti u vodu za licem koje je u problemu, bez obzira kakav ste plivač. Najbolje je pružiti neku granu, plastičnu flašu, balon – nešto sa stabilne pozicije. Nikako ne ulaziti u vodu i pružati pomoć licu koje se davi“, napominje Ćirić.

u slučajevima ako dođe do vremenskih neprilika: „Sva deca, kao i odrasli, moraju na sebi da imaju zaštitne prsluke, naročito ukoliko dođe do pogoršanja vremenskih uslova. Čamci ne smeju da se sidre na plovnom putu, kako pre svega ne bi ugrozili sopstvenu bezbednost. Takođe se preporučuje da se ne iskače iz čamaca i da se ne kupa van mesta na kojima je to predviđeno.“

Temperatura vode treba da bude iznad 24 stepena, kako bi bila bezbedna za kupače.

Preuzeto sa rts.rs