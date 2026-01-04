SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE MUP-A SRBIJE IZDAO UPOZORENJE NA JAKU OLUJU SA KIŠOM I KRUPNIM GRADOM

Izdato je upozorenje na jaku oluju s kišom, krupnim gradom i snažnim naletima vetra. Oluja može prouzrokovati značajnu materijalnu štetu (u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje, na pokretnoj i nepokretnoj imovini) i predstavlja opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Rizik od udara groma, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od izazivanja požara, problemi u telekomunikacijama i saobraćaju.

Preporuka je da budete oprezni!

Pratite informacije nadležnih organa: upozorenje.mup.gov.rs www.hidmet.gov.rs