SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE KRUŠEVAC UPUTIO JE APEL GRAĐANIMA DA SE SUZDRŽE OD UPOTREBE PIROTEHNIKE

Za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika građani znatno više kupuju pirotehniku, a posledice nepravilne upotrebe mogu dovesti do teških povreda. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije Kruševac uputio je apel sugrađanima da se suzdrže od upotrebe pirotehnike, jer na taj način mogu povrediti sebe, ali i osobe u svojoj okolini.

Novogodišnji praznici svake godine donose veliku opasnost od upotrebe pirotehnike. Sekunda nepažnje može ostaviti trajne posledice. Ovom prilikom, MUP Sektor za vanredne situacije Kruševac uputio je apel sugrađanima da se suzdrže od upotrebe pirotehnike, jer na taj način mogu povrediti sebe, ali i osobe u svojoj okolini. Zbog neadekvatne upotrebe pirotehničkih sredstva najčešće stradaju deca.

Igra sa pirotehnikom može biti veoma opasna, može doći do teških povreda, ali i do požara i eksplozija. Zakonom je zabranjena upotreba pirotehnike u zatvorenom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih posova preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u kontroli prometa pirotehničkih sredstava, kao i na suzbijanju nelegalne prodaje pirotehnike. Oni koji ih neovlašćeno prodaju će biti sankcionisani u skladu sa zakonom, a pirotehnička sredstva će im biti oduzeta. Zakonom propisuje utvrđivanje prekršajne odgovornosti i kažnjavanje novčanom kaznom.

I zato oprez – pirotehnika nije igračka. Apel na dodatni oprez i odgovorno ponašanje posebno za vreme novogodišnjih praznika kada se najčešće koriste petarde.