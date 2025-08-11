SAVREMENO MULTIFUNKCIONALNO DEČJE IGRALIŠTE USKORO U VRNJAČKOJ BANJI, POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI

Vrnjačka Banja će dobiti novo savremeno multifunkcionalno dečje igralište, a ugovor o izgradnji potpisan je sa firmom Inženjering kompani koja će izvoditi radove.

Ukupna vrednost ovog projekta iznosi oko 21 milion dinara, a podrazumeva uklanjanje dosadašnjih sprava, pripremu terena, postavljanje tartan podloge, novih serifikovanih sprava i mobilijara u skladu sa pravilnikom o bezbednosti dečijih igrališta.

Osim prostora za decu, igralište će sadržati i teretanu na otvorenom, istakao je predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović, nakon potpisivanja ugovora.

Inženjering kompani je firma koja je realizovala veliki deo sličnih projekata u Srbiji i regionu, a koji podrazumevaju izgradnju igrališta za decu po najsavremenijim standardima. Rok za završetak radova je 90 dana.