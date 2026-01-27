SAVINDAN JE OBELEŽEN I U OSNOVNIM ŠKOLAMA „ŽABARE“ I „JOVAN POPOVIĆ“

Savindan je svečarski obeležen u Osnovnoj školi u Žabaru. Zaštitnika prosvetara, prvog arhiepiskopa, učitelja, tvorca države i zakonadostva Svetog Savu u Žabaru su proslavili i nastavnici, roditelji i meštani, a u ime gradske uprave Kruševac svečanosti je prisustvovala i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. Pozdravnu reč upitila je direktorka škole Katarina Kovačević.

Sveti Sava obeležen je svečarski i u OŠ “Jovan Popović” u Kruševcu. Prigodan program u kreativno uredjenom holu izveli su učenici škole.

Svečanosti su između ostalih prisustvovali i predstavnici gradske uprave, načelnica Vesna Anđelić sa saradnicima i brojni drugi gosti.