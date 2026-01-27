Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

SAVINDAN JE OBELEŽEN I U OSNOVNIM ŠKOLAMA „ŽABARE“ I „JOVAN POPOVIĆ“

ByGoran Nikolić

jan 27, 2026

Savindan je svečarski obeležen u Osnovnoj školi u Žabaru. Zaštitnika prosvetara, prvog arhiepiskopa, učitelja, tvorca države i zakonadostva Svetog Savu u Žabaru su proslavili i nastavnici, roditelji i meštani, a u ime gradske uprave Kruševac svečanosti je prisustvovala i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković. Pozdravnu reč upitila je direktorka škole Katarina Kovačević.

Sveti Sava obeležen je svečarski i u OŠ “Jovan Popović” u Kruševcu. Prigodan program u kreativno uredjenom holu izveli su učenici škole.

Svečanosti su između ostalih prisustvovali i predstavnici gradske uprave, načelnica Vesna Anđelić sa saradnicima i brojni drugi gosti.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

U KRUŠEVCU POSTAVLJEN I SVEČANO OTKRIVEN SPOMENIK SVETOM SAVI

jan 27, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U VELIKOJ DRENOVI KOD TRSTENIKA OTVORENA REKONSTRUISANA OŠ “DOBRICA ĆOSIĆ”

jan 27, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

JAVNI FORUM O REKONSTRUKCIJI LAZAREVOG GRADA U SREDU, 28.01.2026. U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

jan 27, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

U KRUŠEVCU POSTAVLJEN I SVEČANO OTKRIVEN SPOMENIK SVETOM SAVI

27.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U VELIKOJ DRENOVI KOD TRSTENIKA OTVORENA REKONSTRUISANA OŠ “DOBRICA ĆOSIĆ”

27.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

JAVNI FORUM O REKONSTRUKCIJI LAZAREVOG GRADA U SREDU, 28.01.2026. U GRADSKOJ UPRAVI KRUŠEVAC

27.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ŠKOLSKU SLAVU SVETOG SAVU OBELEŽILA JE I OŠ „VUK KARDŽIĆ“

27.01.2026. Goran Nikolić