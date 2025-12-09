SASTANAK U MINISTARSTVU INFORMISANJA: DRUGA FAZA PROJEKTA BRZOG INTERNETA U RURALNIM PODRUČJIMA

Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Srbije bila je tema sastanka koji organizovalo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, kome su prisustvovali predstavnicvi grada Kruševca.

U organizaciji Ministarstva informisanja i telekomunikacija, u palati Srbija u Beogradu održan je sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava, kako bi se predstavio projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Srbije. Ministar informisanja i telekomunikacija, prof. dr Boris Bratina, izjavio je da je cilj ovog projekta stvaranje jednake šanse za obrazovanje, rad i pokretanje biznisa, i jača konkurentnost domaće privrede.

Ispred Grada Kruševca, sastanku prisustvovala je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Povodom svečane najave početka druge faze radova, Ministar Bratina saopštio je da će u narednom periodu biti izgrađeno više od 3.200 kilometara optičkih trasa, što će pokriti oko 470 sela u kojima živi približno 212.000 građana, dok je tokom prve faze, koja je počela u septembru 2022, već postavljeno 1.600 kilometara mreže u 400 naselja. Ukupno je projektom obuhvaćeno i uvođenje interneta u 700 osnovnih škola i isturenih odeljenja, a očekuje se da svi radovi budu završeni do septembra 2027

Ministar Bratina je pozvao sve lokalne samouprave da se priključe naporima u digitalnoj transformaciji i izgradnji boljeg životnog standarda za građane ruralnih područja.

Ukupna vrednost projekta koji sprovodi Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) iznosi 142 miliona evra.