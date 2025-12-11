Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

SASTANAK GRADONAČELNIKA SA PREDSTAVNICIMA I ŽITELJIMA MESNE ZAJEDNICE JASIKA I PRVE MESNE ZAJEDNICE

ByGoran Nikolić

dec 11, 2025

Prioriteti i planovi za narednu godinu bile su teme sastanaka koje je gradonačelnik sa saradnicima održao sa predstvnicima Prve mesne zajednice i Mesne zajednice Jasika.

Gradonačelnik Ivan Manojlović sastao se sa predstavnicima Mesne zajednice Jasika, kako bi analizirali šta je u prethodnom periodu urađeno u ovoj Mesnoj zajednici kojoj pripadaju sem Jasike i sela Srnje, Kruševica i Gavez. Takođe, na današnjem sastanku izneti su prioriteti za sledeću godinu kada je reč o infrastrukturi.

Jasika, Gavez, Srnje i Kruševica ukupno broje 4200 stanovnika, a zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom, u prethodnom periodu realizovani su značajni infrastrukturni projekti, ističu iz Saveta mesne zajednice Jasika.

Nakon sastanka sa meštanima Mesne zajednice Jasika, gradonačelnik se sastao sa članovima Saveta i građanima Prve mesne zajednice.

Predstavnici lokalne samuprave do kraja godine obićiće Mesne zajednice na gradskom i seoskom području, kako bi definisali planove za 2026. godinu.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

URUČENI POKLON PAKETI ŠKOLSKOG PRIBORA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

dec 11, 2025 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZAPOSLENI U „NATI VELJKOVIĆ“ KOJI NOSE RADNE UNIFORME IMAJU OBEZBEĐENU ADEKVATNU ODEĆU I OBUĆU

dec 11, 2025 Goran Nikolić
Društvo Vesti

ŠTA URADITI U VIKENDICI PRE NEGO ŠTO TEMPERATURE PADNU ISPOD NULE?

dec 11, 2025 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

SASTANAK GRADONAČELNIKA SA PREDSTAVNICIMA I ŽITELJIMA MESNE ZAJEDNICE JASIKA I PRVE MESNE ZAJEDNICE

11.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

URUČENI POKLON PAKETI ŠKOLSKOG PRIBORA UČENICIMA ROMSKE NACIONALNOSTI U OSNOVNIM ŠKOLAMA

11.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ZAPOSLENI U „NATI VELJKOVIĆ“ KOJI NOSE RADNE UNIFORME IMAJU OBEZBEĐENU ADEKVATNU ODEĆU I OBUĆU

11.12.2025. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ŠTA URADITI U VIKENDICI PRE NEGO ŠTO TEMPERATURE PADNU ISPOD NULE?

11.12.2025. Goran Nikolić