SASTANAK GRADONAČELNIKA SA PREDSTAVNICIMA I ŽITELJIMA MESNE ZAJEDNICE JASIKA I PRVE MESNE ZAJEDNICE

Prioriteti i planovi za narednu godinu bile su teme sastanaka koje je gradonačelnik sa saradnicima održao sa predstvnicima Prve mesne zajednice i Mesne zajednice Jasika.

Gradonačelnik Ivan Manojlović sastao se sa predstavnicima Mesne zajednice Jasika, kako bi analizirali šta je u prethodnom periodu urađeno u ovoj Mesnoj zajednici kojoj pripadaju sem Jasike i sela Srnje, Kruševica i Gavez. Takođe, na današnjem sastanku izneti su prioriteti za sledeću godinu kada je reč o infrastrukturi.

Jasika, Gavez, Srnje i Kruševica ukupno broje 4200 stanovnika, a zahvaljujući dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom, u prethodnom periodu realizovani su značajni infrastrukturni projekti, ističu iz Saveta mesne zajednice Jasika.

Nakon sastanka sa meštanima Mesne zajednice Jasika, gradonačelnik se sastao sa članovima Saveta i građanima Prve mesne zajednice.

Predstavnici lokalne samuprave do kraja godine obićiće Mesne zajednice na gradskom i seoskom području, kako bi definisali planove za 2026. godinu.