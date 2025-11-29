SASTANAK GRADONAČELNIKA MANOJLOVIĆA SA PREDSTAVNICIMA PROVINCIJE ŠANDONG IZ NR KINE

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović održao je sastanak sa predstavnicima provincije Šandong iz NR Kine i Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Tema sastanka je bila pokretanje inicijative za zajednički projekat koji proističe iz Memoranduma potpisanih između NR Kine i Republike Srbije 2024. godine, kao i između Akademije za poljoprivredne nauke Šandonga i Instituta za ekonomiku poljoprivrede. Prisustvovali su i savetnik ministra u Ministarstvu nauke Zoran Tomić, predstavnik provincije Šandong Jao Ming, Marko Jeločnik i Mladen Petrović iz Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda i načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić.

Razgovarano je o mogućim oblicima saradnje i načinima uključivanja grada Kruševca i Poljoprivrednog fakulteta, kao i Instituta za ekonomiku poljoprivrede u realizaciji projekta, kao i o potrebama i kapacitetima za sprovođenje istraživanja u Kruševcu.

Dogovoreno je da kineska strana uputi Pismo o namerama sa konkretnim temama, stavkama i zahtevima koje je potrebno ispuniti. Nakon razmatranja dokumenata od strane grada Kruševca, biće nastavljeni sastanci na radnom nivou kako bi se definisale dalje aktivnosti i koraci u okviru ove saradnje.

Nakon sastanka sa gradonačelnikom, delegacija iz Kine i predstavnici Instituta za ekonomiku poljoprivrede posetili su Institut za krmno bilje u Kruševcu gde su se upoznali sa radom jedne od najstarijih naučnih ustanova u zemlji, osnovane još 1884. godine. Tom prilikom razgovarano je o potencijalnim pravcima saradnje sa Šandong provincijom, koju očekuje dalje konkretizovanje u narednom periodu.