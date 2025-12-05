SASTANAK GRADONAČELNIKA I MEŠTANA: U PLANU SU INFRASTRUKTURNI RADOVI U MESNOJ ZAJEDNICI KRVAVICA

Gradonačelnik sa saradnicima sastao se sa mestanima Mesne zajednice Krvavica. Teme sastanka odnosile su se na infrastrukturne radove, koji bi u narednom periodu trebalo realizovati u cilju unapređenja kvaliteta i uslova života u toj Mesnoj zajednici.

Krvavica je jedno od naseljenih mesta na teritoriji grada Kruševca, u kome je izuzetno razvijeno preduzetnistvo. U cilju daljeg ekonomskog razvoja ove mesne zajednice, a u skladu sa prioritetima u narednom periodu biće realizovani infrastrukturni projekti.

Mesnoj zajednici Krvavica pripada i selo Šašilovac koje broji 60 domaćinstava, dok ih je u Krvavici oko 300. Prioriteti, kada je infrastruktura u pitanju, odnose se na uređenje puteva u oba sela.