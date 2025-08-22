SARAJEVO U ZNAKU PLAZMA SPORTSKIH IGARA MLADIH – SPEKTAKL SA SPORTSKIM ZVEZDAMA

Sarajevo je proteklog dana bilo prestonica mladosti, igre i radosti. Više od 1.500 mališana iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije okupilo se na jubilarnom All Star Day sporta, kako bi odmerili snage u različitim disciplinama i, što je najvažnije, stvorili uspomene koje će trajati čitav život.

Deca su imala priliku da se druže sa svojim vršnjacima iz regiona, razgledaju grad, ali i da se rashlade na bazenu – jer Igre nisu samo takmičenje, već i druženje, prijateljstvo i osmesi koji spajaju.

Predsednik Plazma Sportskih igara mladih, Zdravko Marić, posebno se zahvalio deci i svim učesnicima koji se iz godine u godinu prijavljuju. „Drago mi je da smo u Sarajevu i da zajedno slavimo 15 godina Igara u Bosni i Hercegovini, prvoj zemlji u kojoj su Igre zaživele izvan Hrvatske. Vjerujem da će i ovi dani u Sarajevu deci ostati kao nezaboravno iskustvo. Poručujem im da uživaju, da se druže, da budu istrajni u sportu, ali i da ne zaborave na obrazovanje, jer je ono najvažniji temelj njihove budućnosti.“, istaknuo je Marić.

Program All Star Day sporta obuhvatio je brojne zanimljive sadržaje:

Na ekološkoj radionici „Zero Waste – Budi deo igre – Čuvajmo našu planetu“ učesnici iz sve četiri zemlje pokazali su da sport i ekologija idu ruku pod ruku. Deca su kroz igru i kvizove pokazala kako da pravilno razvrstavaju otpad, a svojim znanjem i energijom dokazala da upravo oni mogu biti pokretači promene u očuvanju prirode.

Revijalni šahovski turnir bio je poseban dragulj programa, zaigrale su se i šahovske simultanke. Uz 20 najboljih mladih šahista zaigrali su bivši europski poverenik, poseban izaslanik za Kipar Johannes Hahn , sportske légende: Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Aitor Karanka, Aljoša Asanović, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Predrag Danilović, Dragan Stajković , urednica Guardiana Katharine Viner i novinar Adrian Chiles , predstavnici Coca-Cola Company Bianca Bourbon i Gjorgji Hristov , Karyn Harrington, Dimitris Rompis i Frank O’Donell iz Coca-Cola HBC i austrijska političarka Susanne Riess Hahn . S druge strane šahovskih ploča našli su se šahovski velemajstor Borki Predojević , Milana i Maša Babić , FIDE majstorice, koje su učestvovale na Plazma Sportskim igrama mladih. Evo šta nam je rekao jedan mladi šahista: “Dobar dan svima. Ja sam Gavrilo Tripković iz Kruševca. Ovde sam došao, pre svega, da se zabavim. Moj hobi je šah i ovde mi je zaista odlično.“,

U igri „Između dve vatre" bilo je puno borbenosti i uzbuđenja. Publika je uživala u svakom meču i bodrila male sportiste koji su dali sve od sebe. A učesnici ove igre su bili najviše raspoloženi za priču: Ribnikarci iz Beograda su u glas izjavili da se raduju druženju sa decom iz regiona i poručili: „Neka pobedi najbolji, "Mi smo iz Srbije, zovemo se Sokolovi i pobedili smo ovde u Sarajevu. Bilo je jako teško, protivnici su bili stariji, ali mi smo najmlađi i dali smo najviše na terenu. Ko je najbolji? Srbija!"

Veliku pažnju privukao je i revijalni turnir u uličnoj košarci“. Uz podršku vršnjaka, trenera i gostiju iz sveta sporta, politike i kulture, mladi košarkaši su demonstrirali svoje umeće. Lopte su neumorno letele ka obručima, a timski duh i fer-plej krasili su svaki minut igre. Mladi kapiten je rekao: „ Mi smo ekipa Banane iz Apatina. Predstavljamo Srbiju i ovde smo da se družimo. Pobedа nam nije prioritet, već smo došli da igramo.”

Zoran Bogdanović, generalni izvršni direktor Coca-Cola HBC i dugogodišnji partner Igara, nije skrivao oduševljenje atmosferom: „Atmosfera je izvrsna i čovek ne može biti loše raspoložen. Videti decu iz svih ovih naših zemalja u sportskom duhu, takmičenju i prijateljstvu – to zrači jednom pozitivnom energijom.“ Dodao je kako je posebno ponosan na dugogodišnje partnerstvo Coca-Cole i Sportskih igara mladih: „Čast i zadovoljstvo je biti partner Igara sve ove godine, jer ne postoji ništa lepše nego podržavati ideju koja raste i na taj način odgaja decu i buduće generacije. Mislim da svaki nivo podrške koju dajemo ne može biti s boljom svrhom.“ U fokusu partnerstva je i sportsko–ekološki projekt Zero Waste – Budi deo igre, čuvajmo naš planetu, koji Coca-Cola i Igre sprovode već četvrtu godinu zaredom: „Samo kroz pravovremenu edukaciju i odgoj kako brinuti o otpadu, a ovako kroz sportska takmičenja i zabavu, usađujemo nešto što će deca prenositi dalje. To mi daje veliki optimizam da ovakva takmičenja imaju širi uticaj od samog sporta, jer deca su ta na kojima planeta ostaje.“ Poseban ponos predstavlja i Coca-Cola Cup – najveći turnir u malom fudbalu u Europi, koji se održava već 12 godina u okviru Igara. Sve veći broj devojčica uključenih u fudbalske ekipe potvrđuje uspeh saradnje s UEFA Foundation for Children.

All-star day pratio je Davor Božinović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, kao i brojni prijatelji i ambasadori Igara: Aleksander Čeferin Nasser Al-Khelaifi, Predrag Mijatović, Nemanja Matić, Alastair Campbell, Šime Vrsaljko, Aljoša Asanović, Julien Escude, Stiliyan Petrov, Christian Karembeu, Vladimir Šmicer , Stipe Pletikosa, Aitor Karanka, Mehmed Baždarević, Mario Stanić, Vedad Ibišević, Senijad Ibričić, Emir Spahić, Amel Tuka, Kenan Magoda, Zenit Đozić i Branko Đurić. Zorana Bogdanovića, Maju Ognjenović, Maurizio Mariani i Veselin Vujević.

Decu je u Sarajevu podržao i Nemanja Matić, ambasador Plazma Sportskih igara mladih, srpski fudbaler i bivši reprezentativac Srbije: „Već više od deset godina sam ambasador Igara i svaki put me raduje kada vidim ovoliko dece na jednom mestu. Ponosan sam na Zdravka Marića i celu organizaciju, jer iz godine u godinu rastemo i pokazujemo koliko Igre znače.“

A danas, u 13 časova, u sarajevskoj Gradskoj većnici, uslediće svečani trenutak proslave jubileja – proglašenje Željka Obradovića za novog ambasadora Plazma Sportskih igara mladih. Najtrofejniji trener u istoriji evropske košarke, sa 64 osvojena trofeja i rekordnih 9 titula Evrolige, pridružuje se porodici Igara da inspiriše decu i mlade da kroz sport rastu, uče i ostvaruju svoje snove.

Ove sezone u sve četiri zemlje učestvovalo je 353.848 dece, dok je od osnivanja Plazma Sportskih igara mladih kroz takmičenja prošlo više od 3.440.000 učesnika. Veliku podršku manifestaciji pružaju brojni i svetske institucije – MOK, UEFA, FIDE, FIBA, Evropska komisija, kao i kompanije Bambi, Coca-Cola HBC, NIS, Banka Poštanska štedionica, Dunav osiguranje, Millennium Team, Podravka, Topps, Telekom Srbija, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation.

Vrhunac 29. sezone sledi na Međunarodnom finalu i Svečanom zatvaranju u Splitu. Plazma Sportske igre mladih u Splitu okupitće 820 učesnika, Državnih prvaka iz 4 zemlje članice, koji će se od 23. do 27. avgusta takmičiti u 10 sportskih disciplina: Coca- Cola Cup u fudbalu, turnir u malom fudbalu, uličnoj košarci 3×3, turnir u rukometu, odbojci, u tenisu, stonom tenisu, odbojci na piesku, u šahu, između dve vatre iatletici. Svečano zatvaranje sezone tradicionalno će se održati se na splitskoj Rivi 26. avgusta od 20.30 sati.

Prenos All Star Day programa iz Sarajeva gledaoci su mogli da prate uživo u čak 14 zemalja.

Saopštenje i fotografije: Plazma Sportske igre mladih