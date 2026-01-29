Jefimija TV, Kruševac

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZORANA TOMIĆA, POTPREDSEDNIKA GRO SNS KRUŠEVAC I ŠEFA ODBORNIČKE GRUPE „ALEKSANDAR VUČIĆ – KRUŠEVAC NE SME DA STANE“

„Nema zaštićenih pred Zakonom! Borimo se da u Srbiji ne vlada anarhija i kriminal i unazad smo dokazali da nikog neće štititi partijska knjižica, niti bilo čija legitimacija. Zakon je isti za sve i mi se borbe protiv kriminala ne libimo. To što pokušavaju da izvrnu činjenice, politizuju stvari, ubiru jeftine političke poene i da glume institucije je dokaz nemoći ovih gmizavaca iz redova opozicije…Iskustvo nekako govori da oni koji su se omrsili u kriminalu prvi idu da se slade i spinuju ovim stvarima… Ne stiče se poverenje kod građana na taj način što će se upirati prst u nekog i optuživati, već radom i delima. Mi smo dokazali da se zalažemo za poštovanje Zakona i da nema zaštićenih i povlašćenih pred istim. Zato puna podrška državi i njenim institucijama u borbi protiv kriminala i korupcije“, navodi se u saopštenju Zorana Tomića, potpredsednika Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu i šefa odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Kruševac ne sme da stane“.

