Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SRPSKE NAPREDNE STRANKE GRO KRUŠEVAC

ByGoran Nikolić

jan 29, 2026

„Pred Zakonom nema zaštićenih! Kao stranka zalažemo se za poštovanje Zakona i borbu protiv kriminala i korupcije, borbu koju je započeo Aleksandar Vučić uz podršku naroda i to nastavljamo. Svako ko je Zakon kršio mora biti procesuiran i sankcionisan i neće ga štititi ni stranačka knjižica, niti bilo čiji domaći ili strani dokument. Apelujemo na nadležne organe da istraju u borbi protiv kriminala i da institucije rade efikasno i pošteno svoj posao, jer mi želimo Srbiju gde se Zakon poštuje i primenjuje, a ne zemlju bezakonja i divljaštva“, navodi se u saopštenju Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZORANA TOMIĆA, POTPREDSEDNIKA GRO SNS KRUŠEVAC I ŠEFA ODBORNIČKE GRUPE „ALEKSANDAR VUČIĆ – KRUŠEVAC NE SME DA STANE“

jan 29, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NEVENE ĐURIĆ NIKITOVIĆ, PREDSEDNICE GRO SNS KRUŠEVAC

jan 29, 2026 Goran Nikolić
Društvo Hronika Vesti

NEMA ZAŠTIĆENIH: ISTORIJSKA ZAPLENA DROGE POTVRDA ODLUČNE BORBE DRŽAVE PROTIV KRIMINALA

jan 29, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST ZORANA TOMIĆA, POTPREDSEDNIKA GRO SNS KRUŠEVAC I ŠEFA ODBORNIČKE GRUPE „ALEKSANDAR VUČIĆ – KRUŠEVAC NE SME DA STANE“

29.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NEVENE ĐURIĆ NIKITOVIĆ, PREDSEDNICE GRO SNS KRUŠEVAC

29.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST SRPSKE NAPREDNE STRANKE GRO KRUŠEVAC

29.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Hronika Vesti

NEMA ZAŠTIĆENIH: ISTORIJSKA ZAPLENA DROGE POTVRDA ODLUČNE BORBE DRŽAVE PROTIV KRIMINALA

29.01.2026. Goran Nikolić