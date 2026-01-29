Jefimija TV, Kruševac

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NEVENE ĐURIĆ NIKITOVIĆ, PREDSEDNICE GRO SNS KRUŠEVAC

ByGoran Nikolić

jan 29, 2026

„Država je jasna i nemilosrdna u obračunu sa kriminalom i korupcijom. Postoji nulta tolerancija, politička volja i jasan cilj – zemlja bez korupcije i kriminala! Nema nedodirljivih, nema povlašćenih: ni po funkciji, ni po „kontaktima“, ni po partijskoj knjižici.

To blokaderska opozicija nikada neće razumeti. Baš tu je razlika između nas iz Srpske napredne stranke i njih: mi ne štitimo kriminalce, već zakon. Mi verujemo u institucije, a ne u tabloide i hajke. Naš rad, projekti i rezultati ostaju čisti i vidljivi. Politika mora biti odgovorna i poštena i tu kompromisa nema!

Nikog baš ni malo ne čudi što blokaderske laži nemaju granica. Lažu čak i o tome da je Gašić bio čest gost kod Spasojevića.

Istovremeno, sa gađenjem posmatramo pokušaje blokaderske opozicije da umesto da čestita policiji na izvanredno sprovednoj akciji ona pravi politički cirkus i pokušava da baš sve politizuje.

Njihova histerija govori više od hiljadu reči. Šta se toliko tresu? Čist obraz nema razlog za paniku. Ili ipak imaju šta da kriju? Zakon važi za sve, a ko je godinama živeo iznad njega, neka se spremi da položi račun!“, navodi se u saopštenju Nevene Đurić Nikitović, predsednice Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu.

By Goran Nikolić

