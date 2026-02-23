SAOPŠTENJE SPORTSKOG SAVEZA GRADA KRUŠEVCA NA INICIJATIVU ČLANICA SPORTSKIH ORGANIZACIJA

Povodom komentara i kritika koje su se pojavile u javnosti u vezi sa dodelom nagrada Sportskog saveza Grada Kruševca i izbora Miloša Nenezića za sportskog radnika godine, oglasili su se brojni sportski klubovi iz Kruševca.

Prenosimo tekst saopštenja Sportskog saveza grada Kruševca i tekst saopštenja sportskih klubova:

“Što se tiče izbora gospodina Nenezića za sportskog radnika Grada Kruševca u organizaciji Sportskog saveza Grada Kruševca, kandidaturu je predložilo više sportskih klubova našeg grada: ŽORK Napredak, Karate klub Kruševac, ŽFK Napredak, ŽOK Napredak 037, Boks klub Kruševac, Kik boks klub Car Lazar…kao i dva granska saveza Srpska karate do konfederacija i JKA – Shotokan savez Srbije, na osnovu svega onoga što je gospodin Nenezić učinio za ceo kruševački sport…a učinio je MNOGO!!!

Da nije bilo njega i pomoći Trayal korporacije ne bi bilo ni naših rezultata! Najbolje je da pitate sportiste u istim klubovima u kakvim uslovima su radili nekada a u kakvim rade sada, kroz šta su sve klubovi i roditelji prolazili i kroz šta sve prolazili da bi uspeli da obezbedimo i najosnovnije uslove za iole normalno funkcionisanje, pa ipak mnogo puta nismo uspevali!!! Zato je pomoć gospodina Miloša Nenezića NEPROCENJIVA!

Kamo sreće da smo imali malo više „Miloša Nenezića“ u našem gradu i među našim privrednicima, svi mi bismo bili svedoci svih onih lepota koje sport pruža. Žalosno je napadati takvog čoveka, i na ovaj način komentarisati a da pritom izostavite milionsku pomoć koja je u više navrata dovela do najvrednijih kruševačkih sportskih rezultata u poslednjih par godina. Nama ostaje da se nadamo da će gospodin Nenezić zanemariti sve zlonamerne komentare i nastaviti da sa nama gradi svetlu budućnost kruševačkog sporta! Gospodine Neneziću HVALA VAM NA SVEMU!!!

Dokaz o rezultatima u gradu koji su ostvareni:

GŽRK Napredak-gornji deo tabele u najvišem rangu.

ŽFK Napredak-ekspresni povratak u Super ligu.

ŽOK Napredak-na pragu ulaska u najkvalietiji rang

KK Kruševac- donosi u naš grad brojne medalje sa evropskih i svetskih šampionata

AKK-Natalija Vojinović -državna i balkanska šampionka.

Uspehe i sjajne rezultate beleže i ostali klubovi u gradu.

I za kraj, klubovi mole da se lično nezadovoljstvo pojediniaca ne prenosi i remete dalje aktivnosti klubova kako bi mogli nesmetano da nastave sa radom i postizanjem istorijskih rezultata u Gradu.”