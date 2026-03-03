SAOPŠTENJE PREDSEDNICE SKUPŠTINE GRADA KRUŠEVCA DR DRAGANE BARIŠIĆ

„Povodom neosnovanih napada i netačnih tvrdnji opozicionih odbornika o povredi Poslovnika Skupštine grada Kruševca na poslednjoj sednici Skupštine grada, najoštrije odbacujem optužbe opozicionih odbornika koji, u nedostatku političkog programa i argumenata, ponovo pribegavaju obmanjivanju javnosti i pokušajima opstrukcije rada gradskih institucija.

U vezi sa navodima o navodnoj povredi Poslovnika, ističem sledeće činjenice:

-Od samog početka zasedanja Skupštine opozicioni odbornici krenuli su sa nametanjem njima bitnih tema na sednici, da bi se kasnije žalili kako im nije omogućeno da se istom temom bave.

-Na sednici Skupštini grada Kruševca održanoj dana 12.03.2025. godine donet je novi Poslovnik Skupštine grada, ali nisu svi članovi Poslovnika menjani. Konkretno članovi 38 i 39 koji su u ovom slučaju sporni, bili su i u Poslovniku iz 2008. godine.

U dosadašnjem radu lokalne Skupštine kada se na dnevni red nađu kadrovska rešenja za skupštinska tela nikad, ali podvlačim, NIKAD se nije vršio pretres po toj tački, već se bez rasprave glasalo za rešenja istih.

-Navešću primere iz 2010. godine gde je tada opoziciona stranka SRS vršila izmenu svog člana u Savetu za rodnu ravnopravnost i gde je tadašnja predsednica Skupštine grada, citiram: „obavestila da se o predlogu odborničke grupe za članove radnih tela odlučuje bez pretresa“, potom je tačku stavila na glasanje koja je jednoglasno usvojena. To je bilo na sednici koja je održana dana 12.11.2010. godine.

-Potom na sednici održanoj 12.04.2011. godine kada je tada vladajuća većina dala predlog da se razreše i izaberu članovi radnih tela, odluka je bez rasprave usvojena većinom glasova, bez glasova protiv i uzdržanih. Takođe je tadašnja predsednica Skupštine nagovestila da se po ovoj tački dnevnog reda ne vrši pretres. Tada niko nije istakao povredu Poslovnika, niti tražio da se o ovim rešenjima raspravlja.

-Navešću i primer iz ovog saziva, sa sednice održane 25.10.2024. godine gde su opozicione odborničke grupe dale predlog za razrešenje i izbor članova radnih tela. Tada sam kao predsednica Skupštine navela da se po ovoj tački odlučuje u skladu sa članom 38 Poslovnika Skupštine grada Kruševca i od 53, 52 odbornika su podržala predlog bez rasprave. Tada opozicioni odbornici nisu smatrali da postoji povreda Poslovnika.

Sve ovo se može utvrditi uvidom u Zapisnike sa pomenutih sednica, u Sl. listovima u kojima su objavljena pomenuta rešenja kao i uvidom u Izvodu o glasanju odbornika putem elektronskog glasanja.

Podsetiću da je u čl.38 Poslovnika Skupštine propisano sledeće: “O predlogu odborničkih grupa za članove radnih tela odlučuje se bez pretresa u celini javnim glasanjem. “

Takođe u čl.39 stoji : “Skupština može i pre isteka roka na koji su imenovani, razrešiti pojedine članove komisije i saveta i izabrati nove putem pojedinačnog kandidovanja i izbora.”

Na osnovu napred navedenog može se zaključiti da sam se kao predsednica Skupštine jasno držala Poslovnika i da sam svaku odluku donela u skladu sa Poslovnikom, uz konsultaciju sa stručnom skupštinskom službom.

Predsednica Skupštine grada Kruševca, dr Dragana Barišić“