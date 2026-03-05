SAOPŠTENJE JKP „GRADSKA TOPLANA“: ODGOVOR KRUŠEVAČKOM ODBORU STRANKE „SRBIJA CENTAR“

Na osnovu saopštenja kruševačkog gradskog odbora stranke „Srbija centar“, koje se odnosilo na budžetske stavke iz finansijskog plana Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac i u kome zahtevaju javno i detaljno obrazloženje svih povećanja budžetskih stavki, JKP „Gradska toplana“ je dostavila, kroz saopštenje direktora ovog preduzeća Milutina Tasića, odgovore na postavljena pitanja. Saopštenje prenosimo u celosti:

„U skladu sa dogovorima postignutim na sastancima održanim 4. i 5. marta 2025. godine. sa predstavnicima toplana i jedinica lokalnih samouprava, na kojima su razmenjene informacije i iskustva, kao i ponovno apostrofiranje važnosti ispunjenja zakonske obaveze naplate toplotne energije po potrošnji, Ministrastvo rudarstva i energetike naložilo je dostavljanje detaljnih planova i aktivnosti do 5. maja 2025. godine. u cilju prelaska na ovakav model naplate. Ova obaveza je u skladu sa propisima koji su na snazi više od jedne decenije, ali i sa indikatorima reformske Agende, koji predviđaju da naplata prema potrošnji treba da iznosi preko 70% od ukupnog broja korisnika. Krajnji rok za prelazak na ovu vrstu naplate je decembar 2026. godine.

Dakle, Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac u obavezi je da izvrši potpuni prelazak sa obračuna po površini prostora (kvadraturi) na sistem obračuna prema stvarnoj potrošnji, putem merača toplotne energije, najkasnije do 01.01.2027. godine.

Važno je istaći da je kruševačka toplana pionir u ovom procesu, s obzirom na to da je sa prvim korisnicima na primarnom delu mreže otpočela obračun po utrošku još 2003. godine.

Planom realizacije za naredni period predviđena je sledeća dinamika:

U tekućoj sezoni 2025/26 predviđen je obuhvat od 70% korisnika kojima će se energija obračunavati na osnovu očitanih merača.

Za sezonu 2026/27 preduzeće će realizovati plan kojim će se obezbediti prelazak na ovaj model obračuna za 100% korisnika.

U sklopu održavanja sistema, obaveza Toplane je redovno servisiranje i baždarenje merača toplotne energije na primarnom delu, na svakih pet godina, čime se garantuje preciznost merenja. Takođe, predviđena je nabavka i ugradnja novih kalorimetara za korisnike u objektima pojedinačnog stanovanja, kao i zamena uređaja u objektima kolektivnog stanovanja gde je došlo do kvara ili nefunkcionalnosti.

Cilj ovih aktivnosti je potpuno usklađivanje sa zakonskom regulativom Republike Srbije, unapređenje energetske efikasnosti i obezbeđivanje pravednijeg sistema naplate isključivo prema ostvarenom utrošku.

Naglašavam da je prelazak na ovaj sistem isključivo stručno i zakonsko pitanje, te da su neosnovani svi navodi kojima se ovaj proces pokušava politizovati ili zloupotrebiti u svrhu dezinformisanja javnosti i to od strane odbornika koji su poslednje Skupštinsko zasedanje napustili bez ikakvog interesovanja ne samo za pomenutu temu o kalorimetrima i radu Gradske toplane već i o zainteresovanosti za naš grad i Kruševljane uopšte.

S poštovanjem,

Milutin Tasić, v.d. direktora JKP „Gradska toplana“ Kruševac“