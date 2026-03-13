Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

SAOPŠTENJE GRADSKE UPRAVE KRUŠEVAC – DEMANTI

ByGoran Nikolić

mar 13, 2026

Gradska uprava Kruševac u saopštenju za javnost demantovala je neistinite objave koje su plasirane na društvenim mrežama, a tiču se seče stabala u blizini nekadašnjeg hotela “Evropa”.

Povodom neistinitih objava iznetih na društvenim mrežama od strane određenih neformalnih grupa i pojedinaca, a koji se odnose na seču stabala u blizini nekadašnjeg hotela „Evropa“, želimo da se kao Gradska uprava obratimo javnosti i iznesemo sledeće činjenice:

21. januara 2026. godine, Odeljenju za inspekcijske poslove obratili su se meštani Balkanske ulice u centru grada. U svojoj pritužbi, izneli su mišljenja potkrepljena fotografijama – da je drveće u neposrednoj blizini, u stanju koje može da ugrozi bezbednost stanara i prolaznika. U cilju bezbednosti građana tražili su da inspekcija izađe na teren i utvrdi činjenično stanje.

21. januara nadležna inspekcija Gradske uprave je obišla teren i sačinila službenu belešku u kojoj se navodi da je jedno od stabala već palo na stambeni objekat na ovoj lokaciji i da su i druga stabla takođe u stanju koje može da ugrozi bezbednost ljudi ili napravi materijalnu štetu. Iz tih razloga, dat je nalog JKP „Kruševac“ da se stabla poseku.

Ovom prilikom podvlačimo kako bismo izbegli proizvoljne i neproverene spekulacije, da je rad Gradske uprave pre svega stručan, profesionalan i transparentan, sve informacije se mogu dobiti uz propratnu dokumentaciju i na sva pitanja građana odgovara se u zakonskom roku. To podrazumeva i da zaposleni u Gradskoj upravi neće dozvoliti da se bilo koji član zakona prekrši ili zloupotrebi.

Gradska uprava radi u interesu građana Kruševca koji mogu dobiti odgovor za svaki zahtev, informaciju ili podatak u skladu sa važećim zakonskim propisima.

