Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

SAOBRAĆAJNA POLICIJA JE NA TERENU I PRATI STANJE NA PUTEVIMA, A VOZAČE SAVETUJU DA BUDU OPREZNI

ByGoran Nikolić

jan 23, 2026

Zbog niskih temperatura na brojnim deonicama postoji opasnost od pojave poledice, upozoravaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog toga, kako navode, u takvim uslovima i mala greška može imati ozbiljne posledice.

  • Smanjite brzinu, povećajte odstojanje između vozila, izbegavajte nagla kočenja i nagle pokrete volanom. Takođe obavezno koristite zimsku opremu i proverite stanje pneumatika, a pre polaska temeljno očistite stakla, retrovizore i svetla na vozilu. Budite posebno oprezni u ranim jutarnjim i večernjim satima – savetuju iz MUP vozače.

Saobraćajna policija je na terenu i prati stanje na putevima, ali iz policije poručuju da ste vi sami najvažnija bezbednosna mera.

  • Vozite oprezno – poručuju.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

UPOZORENJE REPUBLIČKOG HIDRO-METEOROLOŠKOG ZAVODA NA JAKE UDARE VETRA I APEL „PUTEVA SRBIJE“

jan 23, 2026 Goran Nikolić
Hronika Vesti

U KRUŠEVCU UHAPŠEN MUŠKARAC OSUMNJIČEN ZA POLNO UZNEMIRAVANJE

jan 23, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

DVODNEVNI SAMIT LEPOTE, ZDRAVLJA I TURIZMA REALIZOVAN JE PO DRUGI PUT U KRUŠEVCU

jan 23, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

UPOZORENJE REPUBLIČKOG HIDRO-METEOROLOŠKOG ZAVODA NA JAKE UDARE VETRA I APEL „PUTEVA SRBIJE“

23.01.2026. Goran Nikolić
Hronika Vesti

U KRUŠEVCU UHAPŠEN MUŠKARAC OSUMNJIČEN ZA POLNO UZNEMIRAVANJE

23.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

DVODNEVNI SAMIT LEPOTE, ZDRAVLJA I TURIZMA REALIZOVAN JE PO DRUGI PUT U KRUŠEVCU

23.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

ONLINE KUPOVINA BEZ MUKE – PET KLJUČNIH SAVETA

23.01.2026. Goran Nikolić