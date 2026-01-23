SAOBRAĆAJNA POLICIJA JE NA TERENU I PRATI STANJE NA PUTEVIMA, A VOZAČE SAVETUJU DA BUDU OPREZNI

Zbog niskih temperatura na brojnim deonicama postoji opasnost od pojave poledice, upozoravaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog toga, kako navode, u takvim uslovima i mala greška može imati ozbiljne posledice.

Smanjite brzinu, povećajte odstojanje između vozila, izbegavajte nagla kočenja i nagle pokrete volanom. Takođe obavezno koristite zimsku opremu i proverite stanje pneumatika, a pre polaska temeljno očistite stakla, retrovizore i svetla na vozilu. Budite posebno oprezni u ranim jutarnjim i večernjim satima – savetuju iz MUP vozače.

Saobraćajna policija je na terenu i prati stanje na putevima, ali iz policije poručuju da ste vi sami najvažnija bezbednosna mera.

Vozite oprezno – poručuju.