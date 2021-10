RUŽIĆ: “SITUACIJA U ŠKOLAMA NIJE ALARMANTNA”

Zbog sve većeg broja zaražene dece, ali i one sa najtežom kliničkom slikom, danima se polemiše o najoptimalnijem rešenju za održavanje nastave. Oko 5.000 dece školskog uzrasta je zaraženo, situacija u obrazovnom sistemu nije alarmantna, smatra Ministar prosvete. Ističe da za sada nije odlučeno da se pređe na onlajn nastavu, kao i da će produžetak jesenjeg raspusta biti razmatran na sednici Kriznog štaba početkom naredne nedelje.

Prema rečima Ministra Ružića u četvrtak je održan kvalitetan sastanak Tima za škole sa medicinskim delom Kriznog štaba, a od početka školske godine redovno se rade analize. “Što se tiče obrazovnog sistema ja i dalje tvrdim da situacija po brojevima uopšte nije alaramantna, ali je tačno da dolazi do većeg broja obolevanja kod dece i do većeg broja prijema kod pedijatara”, rekao je za rts Branko Ružić i dodao da je 5.000 dece školskog uzrasta od šest do 18 godina zaraženo, što je 0,6 odsto školaraca. Ponovio je da je to pokazatelj da situacija nije alaramantna, ali da su razgovarali u cilju sveobuhvatne borbe da se vidi koje su to još mere koje bi mogle da naprave, kako kaže, pauzu i kada je reč o obrazovnom sistemu.

Na pitanje vezano za obavezno testiranje učenika na kovid19. Ružić je rekao da se o toma razgovaralo još pre dva meseca. Podsećamo, u Grčkoj je recimo doneta odluka kojom se propisuje obavezno testiranje učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim školama na korona virus radi zaštite od infekcije.

Na pitanje kako da se utiče na roditelje koji ne prijavljuju da su im deca zaražena, ministar ističe da rade edukacije. “Pokušavamo da na svaki način dopremo do njih i mislim da ukoliko takvih roditelja ima to nije predmet rada Ministarstva prosvete. Moje lično mišljenje je da jedno takvo neodgovorno ponašanje zaista zaslužuje sankciju, a mi ne sankcionišemo roditelje”, zaključio je Ružić.

Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola doneo je odluku da se “drugi model” organizacije obrazovno-vaspitnog rada, odnosno kombinovana nastava od ponedeljka, 1. novembra ove godine primenjuje u srednjim školama na teritoriji šest lokalnih samouprava Veliko Gradište, Vrnjačka Banja, Beograd, Kula, Niš i Šabac. U svim ostalim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primenjuje „Prvi model“ organizacije obrazovno-vaspitnog rada koji podrazumeva neposrednu nastavu u školama.