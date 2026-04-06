Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

RUKOVODSTVO GRADA ODRŽALO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA I MEŠTANIMA MESNE ZAJEDNICE ČITLUK

ByGoran Nikolić

apr 6, 2026

U Čitluku su u prethodnom periodu sprovedeni značajni infrastrukturni radovi, prvenstveno usmereni na modernizaciji komunalne mreže i putne infrastrukture.

JKP „Vodovod Kruševac“ je realizovao projekte sanacije i zamene dotrajale vodovodne mreže. Urađeni su novi vodovodi sa priključcima, kako bi se obezbedilo stabilnije vodosnabdevanje za stanovnike ove mesne zajednice. Uporedo sa radovima na vodovodnoj, vršena su ulaganja u proširenje i unapređenje kanalizacione mreže.

Predstavnici lokalne samouprave održali su danas radni sastanak sa meštanima Čitluka, na kome su precizirali prioritete rada za ovu godinu.

Čitluk broji oko 2800 stanovnika, a dobra organizacija Mesne zajednice i saradnja sa lokalnom samoupravom rezultirala je značajnom unapređenju uslova i kvliteta života. Osim toga, ovo naseljeno mesto poznato je po organizaciji manifestacjija kao sto su „Dani konopljare“ i „Fijakerijada“, koje okupljaju veliki broj posetilaca iz celog regiona, što dodatno dopinosi razvoju zajednice.

Related Post

Društvo Vesti

OD PONEDELJKA, 13. DO NEDELJE, 19. APRILA POJAČANA KONTROLA BRZINE NA PUTEVIMA U SRBIJI

apr 7, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

PLANIRANJE LETOVANJA U TURSKOJ – ODMOR KAKAV VAM TREBA

apr 6, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

„PLIVAJ I UŽIVAJ“ – BESPLATNO REKREATIVNO PLIVANJE ZA PENZIONERE 65+

apr 6, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

Društvo Vesti

Društvo Vesti

Društvo Vesti

