RUKOVODSTVO GRADA ODRŽALO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA I MEŠTANIMA MESNE ZAJEDNICE ČITLUK

U Čitluku su u prethodnom periodu sprovedeni značajni infrastrukturni radovi, prvenstveno usmereni na modernizaciji komunalne mreže i putne infrastrukture.

JKP „Vodovod Kruševac“ je realizovao projekte sanacije i zamene dotrajale vodovodne mreže. Urađeni su novi vodovodi sa priključcima, kako bi se obezbedilo stabilnije vodosnabdevanje za stanovnike ove mesne zajednice. Uporedo sa radovima na vodovodnoj, vršena su ulaganja u proširenje i unapređenje kanalizacione mreže.

Predstavnici lokalne samouprave održali su danas radni sastanak sa meštanima Čitluka, na kome su precizirali prioritete rada za ovu godinu.

Čitluk broji oko 2800 stanovnika, a dobra organizacija Mesne zajednice i saradnja sa lokalnom samoupravom rezultirala je značajnom unapređenju uslova i kvliteta života. Osim toga, ovo naseljeno mesto poznato je po organizaciji manifestacjija kao sto su „Dani konopljare“ i „Fijakerijada“, koje okupljaju veliki broj posetilaca iz celog regiona, što dodatno dopinosi razvoju zajednice.