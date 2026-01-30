Jefimija TV, Kruševac

RUKOVODSTVO GRADA ODRŽALO SASTANAK SA PREDSTAVNICI MESNIH ZAJEDNICA TRMČARE I LOMNICA

ByGoran Nikolić

jan 30, 2026

Predstavnici mesnih zajednica Trmčare i Lomnica na sastanku sa rukovodstvom grada izneli su planove i prioritete rada u njihovim sredinama za ovu godinu. U prethodnom periodu, u cilju ravnomernog razvoja sela i grada, realizovani su mnogobrojni radovi koji su od velikog značaja za građane, za bolji i kvalitetniji život i rad u njihovim sredinama. Sa tom praksom nastavlja se i ove godine, a po planu i programu mesnih zajednica.

Gradsko rukovodstvo proteklih mesec dana intezivno obilazi sve mesne zajednice na teritoriji Kruševca i u neposrednom razgovoru sa meštanima rešava probleme, prioritete i zahteve, shodno svojim mogućnostima. U dosadašnjim razgovorima meštani su uglavnom isticali putnu infrastrukturu kao prioritet. Razgovori sa predstavnicima mesnih zajednica nastavljeni su i danas, a sastanci su održani u Trmčaru i Lomnici. U prethodnom periodu radilo se na sanaciji zgrade Doma kulture U Velikoj Lomnici, a za ovu godinu predviđeni su projekti koji će obuhvatiti radove na unutrašnjem uređenju i krovu.

Takođe, prethodne godine kompletno je rekonstruisana osnovna škola u Lomnici, istakla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i naglasila da najveci problem lomničkog kraja predstavlojaju bujični vodotokovi. Grad Kruševac ima 101 naseljeno mesto, odnosno 54 mesne zajednice. Prethodnih 10 godina Grad Kruševac ravnomerno je ulagao u sva naseljena mesta, odnosno realizovani su projekti od vitalnog značaja za građane. Sa ovom praksom nastavilo se do danas. U planu je da gradsko rukovodstvo obiđe sve mesne zajednice kako bi se dogovorili budući radovi koji su iskazani u planu i programu mesnih zajednica za ovu godinu.

