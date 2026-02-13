RUKOVODSTVO GRADA OBIŠLO DANAS I MESNU ZAJEDNICU VELIKI KUPCI

Nakon Makrešana, o programu razvoja za 2026. godinu razgovaralo se i u Velikim Kupcima. Da su putevi od izuzetnog značaja za meštane čulo se danas u Velikim Kupcima. Putna infrastruktura, uglavnom je prioritet i za ovu godinu.

U mesnoj zajednici Veliki Kupci radi se na izgradnji fiskulturne sale u osnovnoj školi “Knez Lazar”, na rekonstrukciji Doma kulture, uređeno je nekoliko putnih pravaca. U narednom periodu prioritet je održavanje puteva i kanalisanje, a u planu je i asfaltiranje još nekoliko puteva.

Cilj grada Kruševca je ravnomerni razvoj, pa su tako realizovanji brojni radovi u svim naseljenim mestima. Sastanci sa rukovodstvom grada omogućavaju rešavanje postojećih problema u mesnim zajednicama i dogovor o realizaciji radova u tekućoj godini.