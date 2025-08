RIGOROZNA KONTROLA PROIZVODA KOJI NE SADRŽE MLEKO A PRODAJU SE KAO MLEČNI PROIZVODI

Kontrole se sprovode u trgovinskim lancima, prerađivačkoj industriji i distributivnim centrima širom Srbije, s ciljem da se utvrdi da li su svi subjekti u obavezi postupili u skladu sa Uredbom koja je stupila na snagu 1. avgusta 2025. godine. Svi proizvodi koji ne sadrže mleko, a izgledom ili nazivom podsećaju na sir, pavlaku ili druge mlečne proizvode, moraju biti jasno i vidljivo obeleženi.

Ministarstvo podseća na to da se svi proizvodi koji su stavljeni na tržište pre 1. avgusta, a koji ne sadrže propisane oznake, mogu prodavati do isteka roka trajanja, ali najduže do 31. decembra.

Građani mogu prijaviti sve nepravilnosti putem zvaničnih kanala Ministarstva.

Za nepoštovanje ove uredbe predviđene su novčane kazne u iznosu do tri miliona dinara za pravna lica, kao i zabrana prometa spornih proizvoda. Kontrole će se intenzivirati u narednim danima, a svi koji ne postupe u skladu sa propisom suočiće se sa zakonom predviđenim sankcijama.

Kontrole će biti pojačane narednih nedelja kako bi se obezbedila puna primena pomenute uredbe na teritoriji cele Srbije.