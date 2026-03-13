REZULTATI TAKMIČENjA RECITATORA GRADA KRUŠEVCA 2026

U organizaciji Kulturnog centra Kruševac u petak je održano 57. Takmičenje recitatora grada Kruševca „Pesniče naroda mog“. Grad Kruševac će pobednici predstavljati na Okružnom takmičenju recitatora u Aleksandrovcu, po odabiru stručnog žirija u sledećem sastavu:
• Stana Petrović Marković, profesor srpskog jezika i književnosti i
• Lidija Užarević, urednik programa KCK i nastavnik škole govora i glume u KCK.
U kategoriji nižih razreda, od 1-4. razreda (mlađi uzrast):
|1 – 4. razeda – mlađi uzrast
|r.b.
|Ime i prezime učenika
|Razred
|Škola
|Predmetni nastavnik
|Naziv pesme i ime autora
|1
|Ana Anđelić
|4
|OŠ „Jovan Popović“
|Biljana Minić
|„Običnim rečima rečeno“, Biljana Stanojević
|2
|Katarina Veljković
|1
|OŠ „Vuk Karadžić“
|Ivana Đorđević
|„Mama je glagol glagola raditi“, Mošo Odalović
|3
|Vanja Aćimović
|1
|OŠ „Dragomir Marković“
|Vesna Mikić
|„Zamislite“, Dušan Radović
U kategoriji nižih razreda, 5-8. razreda (srednji uzrast):
|5 – 8. razreda – srednji uzrast
|r.b.
|Ime i prezime učenika
|Razred
|Škola
|Predmetni nastavnik
|Naziv pesme i ime autora
|1
|Nađa Savković
|8
|OŠ „Sveti Sava“
|Sandra Maksimović
|„Naša tajna“, Desanka Maksimović
|2
|Andrijana Milovanović
|8
|OŠ Vuk Karadžić
|Karolina Kostić
|„Tatina pesma“, Miroslav Antić
|3
|Mila Petrović
|5
|OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
|Nevena Smiljković
|„Običnim rečima rečeno, Biljana Stanojević
Stručni žiri koji je ocenjivao takmičare u kategoriji viših razreda – stariji uzrast radio je u sastavu:
- Danica Gvozdenović, profesor razredne nastave, i
- Dragana Šoškić, profesor srpskog jezika i književnosti,
i odlučio je da na Okružno takmičenje odlaze sledeći učenici:
|stariji uzrast
|r.b.
|Ime i prezime učenika
|Razred
|Škola
|Predmetni nastavnik
|Naziv pesme i ime autora
|1
|Dunja Smiljković
|3
|Medicinska škola
|Biljana Soleša
|„Mir“, Momo Kapor
|2
|Hana Preljić
|2
|Gimnazija
|Stanislava Arsić
|„Svetom Joanikiju Devičkom „, Ljubomir Simović
|3
|Janja Grković
|3
|Srednja škola „Ušće“
|Maja Milošević
|„Ljubavna pesma“, Mirjana Bobić Mojsilović