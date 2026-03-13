Jefimija TV, Kruševac

Kultura Vesti

REZULTATI TAKMIČENjA RECITATORA GRADA KRUŠEVCA 2026

ByGoran Nikolić

mar 13, 2026

U organizaciji Kulturnog centra Kruševac u petak je održano 57. Takmičenje recitatora grada Kruševca „Pesniče naroda mog“. Grad Kruševac će pobednici predstavljati na Okružnom takmičenju recitatora u Aleksandrovcu, po odabiru stručnog žirija u sledećem sastavu:

• Stana Petrović Marković, profesor srpskog jezika i književnosti i
• Lidija Užarević, urednik programa KCK i nastavnik škole govora i glume u KCK.

U kategoriji nižih razreda, od 1-4. razreda (mlađi uzrast):

1 – 4. razeda   –  mlađi uzrast
r.b. Ime i prezime učenika Razred Škola Predmetni nastavnik Naziv pesme i ime autora
1 Ana Anđelić 4 OŠ „Jovan Popović“ Biljana Minić „Običnim rečima rečeno“, Biljana Stanojević
2 Katarina Veljković 1 OŠ „Vuk Karadžić“ Ivana Đorđević „Mama je glagol glagola raditi“, Mošo Odalović
3 Vanja Aćimović 1 OŠ „Dragomir Marković“ Vesna Mikić „Zamislite“, Dušan Radović

U kategoriji nižih razreda, 5-8. razreda (srednji uzrast):

5 – 8. razreda – srednji uzrast
r.b. Ime i prezime učenika Razred Škola Predmetni nastavnik Naziv pesme i ime autora
1 Nađa Savković 8 OŠ „Sveti Sava“ Sandra Maksimović „Naša tajna“, Desanka Maksimović
2 Andrijana Milovanović 8 OŠ Vuk Karadžić Karolina Kostić „Tatina pesma“, Miroslav Antić
3 Mila Petrović 5 OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Nevena Smiljković „Običnim rečima rečeno, Biljana Stanojević

Stručni žiri koji je ocenjivao takmičare u kategoriji viših razreda – stariji uzrast radio je u sastavu:

  • Danica Gvozdenović, profesor razredne nastave, i
  • Dragana Šoškić, profesor srpskog jezika i književnosti,

i odlučio je da na Okružno takmičenje odlaze sledeći učenici:

stariji uzrast
r.b. Ime i prezime učenika Razred Škola Predmetni nastavnik Naziv pesme i ime autora
1 Dunja Smiljković 3 Medicinska škola Biljana Soleša „Mir“, Momo Kapor
2 Hana Preljić 2 Gimnazija Stanislava Arsić „Svetom Joanikiju Devičkom „, Ljubomir Simović
3 Janja Grković 3 Srednja škola „Ušće“ Maja Milošević „Ljubavna pesma“, Mirjana Bobić Mojsilović

