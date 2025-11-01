REZERVE KRVI SMANJENE U CELOJ ZEMLJI, NAJVIŠE NEDOSTAJU NULTA I B KRVNA GRUPA

Uprkos brojnim pozivima Instituta za transfuziju krvi Srbije, rezerve su i dalje smanjene, a najviše nedostaju nulta i B krvna grupa, ističu iz ove ustanove.

Optimalan broj jedinica krvi na nedeljnom nivou je 2.000, minimalan je 1.500.

Rezerve su trenutno jednoipodnevne, upozorava Institut za transfuziju krvi Srbije.

Uslov za davanje krvi je da osoba ima između 18 i 65 godina, da sa sobom ponese ličnu kartu i da je zdrava,odnosno da nije imala neke velike hirurške intervencije u životu, da trenutno nije na lečenju ili ispitivanju i da ne koristi određene lekove za terapiju.

Muškarci u odnosu na žene mogu češće da daju krv – muškarci mogu dati krv na 12 nedelja odnosno tri meseca, a žene na 16 nedelja, odnosno četiri meseca.

Rezerve krvi ne zavise od službe za transfuziju, već od konkretne akcije građana, odnosno ako dovoljan broj ljudi dođe da dobrovoljno da krv, krvi će biti dovoljno.

