ODRŽANA JAVNA TRIBINA O REBALANSU BUDŽETA, PRIHODI UVEĆANI ZA 17%

U Gradskoj upravi Kruševac održana je Javna tribina o rebalansu budžeta za tekuću godinu. Odlukom o rebalansu budžeta grada Kruševca za 2025. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 7 milijardi 736 miliona 947.439 dinar, od toga 7 milijardi 561miliona 400.000 dinara sredstva iz budžeta i 175.547.439 dinara sredstva iz drugih izvora budžetskih korisnika.

U kreriranju budžeta grada Kruševca za 2025. godinu striktno je poštovana zakonska regulative, a to je da budžet ne može da bude uvećen za više od 7,5% u odnosu na budžet iz prethodne godine, rekao je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

I za naredni period novac iz gradske kase biće preusmeren na investiranja. Po rečima gradonačelnika, završavaće se brojne projektne investicije ali i nove, poput novih saobračajnica koje će biti dodate u plan i program realizacije. Javna rasprava o rebalansu budžeta za 2025.godinu traje od 25. septembra do 10. oktobra 2025. godine.