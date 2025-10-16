REALIZOVAN STRUČNI SASTANAK I PREDAVANJE: „RASINSKI OKRUG U BORBI PROTIV HPV VIRUSA“

„Rasinski okrug u borbi protiv HPV virusa“ bila je tema stručnog sastanka koji je organizovao Zavod za javno zdravlje Kruševac, u saradnji sa Domom zdravlja Kruševac. Predavanje, koje je u prostorijama Srpskog lekarskog društva okupilo pedijatre, ginekologe lekare opšte prakse, medicinske tehničare, patronažne sestre, bilo je posvećeno prevenciji bolesti koje izazivaju HPV virusi, odnosno imunizaciji.

HPV virusi su uzročnici različitih bolesti, od kojih su najopasnije karcinom grlića materice, rak spoljnih polnih organa kod muskaraca, karcinom usne duplje i zdrela.

Vakcina protiv HPV virusa dostupna je u Srbiji već tri godine i besplatna je za uzrast od 9 do 19 godina. Vakcina je potpuno bezbedna i efikasna, naglašeno je na predavanju. Vakcinacija se sprovodi svakog radnog dana od 7 do 20 sati u dečijem dispanzeru kruševačkog Doma zdravlja, a za sva pitanja vezana za vakcinu protiv HPV virusa, služba pedijatrije organizuje dane otvorenih vrata od 27. do 31. oktobra.

Karcinom grlića materice, koji izaziva HPV virus u našoj zemlji još uvek je jedna od učestalih bolesti. Srbija je na trećem mestu u Evropi po učestalosti. Statistika pokazuje da se od raka grlića materice svakog dana 4 žene razbole, a dve preminu od posledica ove opake bolesti.