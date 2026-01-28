REALIZOVANE TRI OBUKE POSVEĆENE UNAPREĐENJU DIGITALNIH VEŠTINA SEKRETARKI MESNIH ZAJEDNICA

U cilju unapređenje digitalne pismenosti zaposlenih u mesnim zajednicama: u Gradskoj upravi Кrusevac realizovane su tri obuke posvećene unapređenju digitalnih veština sekretarki mesnih zajednica.

U skladu sa realizacijom projekta „Žene za ravnopravnost“, koji realizuje grad Кruševaz uz podršku Кabineta ministra bez portfelja zaduženog za rodnu ravnopravnost tokom decembra meseca realizovano je pet Info sesija u pet seoskih mesnih zajednica. U januaru su realizovane četiri preduzetničke obuke u prostorijama mesnih zajednica u Pepeljevcu, Velikom Кupcima, Beloj Vodi i Velikom Šiljegovcu. Obuke su realizovali sertifikovani treneri Agencije za regionalni razvoj Rasinskog okruga.

Učesnice danasnje obuke dobile su informacije o novim sajtovima, internet platformama i aplikacijama, sa posebnim akcentom na portal Euprava. Ove aktivnosti imaju za cilj bolju komunikaciju sa građanima i unapređenje usluga.