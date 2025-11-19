REALIZOVANA DRUGA FAZA PROJEKTA „ŠTAFETA ZDRAVLJA“, UDRUŽENJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA „KNEGINJA MILICA“

U Biznis inkubator centru relizovana je druga faza projekta „Štafeta zdravlja“ čiji je nosilac udruženje zdravstvenih radnika „Kneginja Milica“.

Projekat „Štafeta zdravlja“ ima za cilj usavršavanje praktičnih znanja i veština, prevashodno učenika Medicinske škole, ali i zdravstvenih radnika. U Biznis inkubator centru Kruševac, koji je partner na pomenutom projektu, danas je održano više tematskih radionica.

Prva faza projekta, čiji je nosilac udruženje zdravstvenih radnika „Kneginja Milica“ realizovana je u Medicinskoj školi u Kruševcu, gde su održane različite edukativne radionice, dok su u okviru druge faze, u saradanji sa Nacionalnom službom zapošljavanja, uključeni nezaposleni zdravstveni radnici kojima će ovakve obuke pomoći prilikom apliciranja za posao.

Današnjim aktivnostima u Biznis inkubator centru, završena je realizacija projekta „Štafeta zdravlja“, a udruženje zdravstvenih radnika „Kneginja Milica“, kao i prošle godine, poklonilo je učenicima Medicinske škole trenaznu lutku, za potrebe praktične nastave.