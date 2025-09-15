REALIZOVAN PROJEKAT “POTRAGA ZA BLAGO(STANJE)M”, PO KONKURSU ZA IMPLEMENTACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE

Projekat “Potraga za blago(stanje)m”, po konkursu za implementaciju Lokalnog akcionog plana za mlade, koji finansira grad Kruševac i Kancelarija za mlade , a realizuje Odred izviđača“Jastreb” Kruševac, realizovan je u periodu od 5 – 7.09.2025. godine.

Učesnici su bili izviđači i planinke uzrasta od 14 do 20 godina, članovi Odreda izviđača “Sandžak” iz Novog Pazara i “Jastreb” iz Kruševca. Planirane aktivnosti su realizovane: vožnja turističkim autobusom “Kolibri” sa usputnim zadržavanjima za informisanje o znamenitostima našeg grada i fotografisanje, potom poseta Narodnom muzeju i obilazak Arheološkog parka i crkve Lazarice, kao i prelepih parkova i trgova našeg grada – Kosturnica, Fontana i crkva Svetog Đorđa.

Dodatna iznenađenja su bile manifestacije, koje su se održavale u našem gradi, 6.septembra 2025. godine, pa su izviđači mogli da se priključe Limenka Teatar Festu i pogledaju Međunarodnu oldtajmer izložbu.

U ime Grada Kruševca izviđače je dočekala i srdačno pozdravila pomoćnica gradonačelnika za omladinu i sport Nevena Plavšić. Poželela im je prijatan boravak, puno novih saznanja o Kruševcu, kao i lepe uspomene koje će poneti sa sobom.

Izviđači su imali priliku da se oprobaju i na sportskim terenima Grada Kruševca na Odbojci na pesku i Padel terenu.

Izviđači su bili smešteni u Planinarskom domu “Žarko Žarić” i kraćim šetnjama su upoznali predivne predele šumovitog Jastrepca. Niz izviđačkih disciplina je upotpunilo sadržaj projekta.

Izviđači iz Novog Pazara su prvi put boravili u Kruševcu i na Jastrepcu i otišli su puni utisaka, lepotom grada i srdačnošću i gostoprimstvom, ne samo od strane izviđača, već i ljubaznošću meštana i lica koja su pomogla pri realizaciji projektnih aktivnosti. U to ime, dugujemo zahvalnost Odeljenju za drušvene delatnosti, Kancelariji za mlade Kruševac, Odeljenju za omladinu i sport, Narodnom muzeju, Jugoprevozu Kruševac, Sportskom centru, Planinarskom domu „Žarko Žarić“.

Tekst i fotografije u tekstu: Služba protokola Gradske uprave Kruševac