Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

REALIZOVAN HUMANITARNI BAZAR – ZA IRENIN NOVI ŽIVOT

ByGoran Nikolić

mar 16, 2026

Na humanitarnom bazaru, koji je juče održan na Trgu glumaca u Kruševcu, prikupljeno je 65.000 dinara. Sredstva će biti uplaćena na račun fondacije “Budi human” za lečenje Irene Milenković, koja boluje od multipla skleroze, a kojoj je neophodan nastavak lečenja u Rusiji. Humanitarne aktivnosti biće nastavljene i narednih dana, kako bi se prikupila novčana sredstva neophodna za Irenino lečenje.

Irena se već dugo godina bori sa multipla sklerozom, a poslednje tri godine, uprkos terapiji koju je uzimala, stanje se ozbiljno pogoršalo. S obzirom da je ostala bez daljih mogućnosti i terapija za lečenje ove autoimune bolesti u Srbiji, jer je na njenu dijagnozu uticala tako što je dobila progresiju bolesti, lekari u našoj zemlji više nemaju način da pomognu.

Mogućnost za stopiranje bolesti i oporavak, smanjenje ili potpuno nestajanje sadašnjih simptoma i posledica koje je bolest ostavila na njeno telo I organizam, javlja se na Nacionalnoj klinici „Pirogov“ u Moskvi, gde su za 27. maj 2026. godine zakazani početak lečenja i transplantacija matičnih ćelija.

Za Irenino lečenje do 10. maja potrebno je uplatiti 58.000 evra. Humanitarna fondacija „BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić“ prikuplja novčana sredstva za Irenu Milenković. Građani mogu da pomognu i  slanjem SMS poruke sa brojem 1938 na 3030.

By Goran Nikolić

