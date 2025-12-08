REALIZOVAN FORUM „NEVIDLJIVI RADNICI U KULTURI“ U AKC „GNEZDO“ U KRUŠEVCU

Forum „Nevidljivi radnici u kulturi“ u organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje Sonta (CEKOS) i udruženja “Okular”, događaj koji je okupio kulturne radnike, aktiviste, edukatore i predstavnike organizacija iz različitih delova Srbije sa ciljem da se otvori prostor za razgovor o položaju ljudi koji svakodnevno čuvaju, oblikuju i unapređuju kulturni život zajednica, a čiji rad često ostaje nevidljiv široj javnosti, održan je u petak i subotu, 5. i 6. decembra.

Prvog dana foruma učesnici i učesnice sastali su se u Alternativnom kulturnom centru Gnezdo u Kruševcu. Taj prostor, prepoznat kao važno čvorište nezavisne kulturne scene, bio je mesto intenzivnih razgovora o položaju radnika u kulturi, posebno u malim i nerazvijenim zajednicama. Diskutovalo se o važnosti umrežavanja kulturnih aktera, međusobne podrške i priznavanja nevidljivog rada koji mnogi obavljaju izvan formalnih okvira, često bez adekvatnog finansijskog priznanja. Učesnici su razmatrali zainteresovanost mladih za kulturne aktivnosti, mogućnosti borbe sa teškim uslovima rada, ali i ulogu sindikata i organizacija u zaštiti prava kulturnih radnika.

Prvi dan foruma završen je scenskim čitanjem teksta u organizaciji kolektiva „Kulturociklin“, koje je posebno osvetlilo društveni položaj romske zajednice, naglašavajući povezanost kulture, identiteta i borbe za ravnopravnost. Ovo čitanje pokazalo je koliko umetnički izrazi mogu doprineti podizanju svesti o socijalnoj pravdi i položaju marginalizovanih grupa u društvu.

Drugi dan foruma održan je u prostorijama udruženja Okular, gde su učesnici imali priliku da se detaljnije upoznaju sa radom ove organizacije i njenim programima u oblasti obrazovanja, omladinske politike, kulture i građanskog učešća. Tokom dana premijerno je prikazan film „Peace with us“, nastao u režiji Okulara i SHL Kosova, koji se bavi temama pomirenja i izgradnje mira na Zapadnom Balkanu. Projekcija je podstakla razgovore o ulozi kulture u procesu pomirenja, uticaju umetničkih radova na javnu svest i značaju mladih u oblikovanju zajedničke budućnosti.

Učesnici su tokom drugog dana učestvovali u radionici o budžetima za kulturu, kroz koju su se detaljno upoznali sa načinima planiranja i raspodele sredstava, kao i sa transparentnošću poziva i konkursa za finansiranje kulturnih projekata. Diskutovalo se o samom pojmu kulture i o tome kako radnici u kulturi vide i doživljavaju ovaj pojam, kako pristupiti organizovanju kulturnih aktivnosti, te kako prepoznati i prevazići izazove sa kojima se svakodnevno susreću. Poseban fokus bio je na mapiranju ključnih problema u sektoru i kreiranju Manifesta koji sadrži rešenja za omogućavanje neometanog rada kulturnih radnika i unapređenje uslova u kojima deluju.

Forum „Nevidljivi radnici u kulturi“ pokazao je koliko je važno prepoznati i vrednovati rad ljudi koji svojim trudom održavaju kulturni život i lokalne zajednice, posebno u sredinama gde kulturni radnici često ostaju nezapaženi. Dvodnevni skup otvorio je prostor za dijalog, razmenu iskustava i inicijative koje mogu doprineti boljoj organizaciji kulturnog sektora, jačanju mreža i zajedničkog delovanja, kao i osnaživanju mladih da postanu aktivni učesnici kulturnog i društvenog života. Forum je potvrdio da je nevidljivi rad u kulturi osnova na kojoj počiva čitava zajednica i da je neophodno obezbediti uslove u kojima će svaki kulturni radnik moći da doprinese svojoj sredini i društvu u celini.

Projekat “Nevidljivi radnici u kulturi – dijalog o uslovima rada i decentralizaciji kulture” podržan je u okviru konkursa “Dijalog među nama – programi saradnje i solidarnosti”, kao deo projekta Centra za kulturnu dekontaminaciju “Raznorodnost kao istrajnost: kreativne perspektive i kolektivni uvidi”, koji se organizuje u partnerstvu sa organizacijama Grupa za konceptualnu politiku iz Novog Sada i Centar za empirijske studije jugoistočne Evrope iz Niša (program IPA III/ intrument EU za civilno društvo za Republiku Srbiju 2023-2024).

Saopštenje i fotografije: Udruženje „Okular“, Ćićevac