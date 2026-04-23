RAZVOJNI CENTAR SRBIJE BIO JE AKTIVNI UČESNIK TREĆEG DANA NEDELJE EU MOGUĆNOSTI U KRAGUJEVCU

Razvojni centar Srbije i Kancelarija za razvojne projekte bili su aktivni učesnici trećeg dana Nedelje EU mogućnosti u Kragujevcu koji je bio posvećen lokalnom razvoju i zelenoj tranziciji.

Treće izdanje EU nedelje mogućnosti pod sloganom „Možeš i ti“ realizovano je za 4 dana u tri grada Beogradu, Krasgujevcu I Novom Pazaru

EU nedelje mogućnosti godišnja je kampanja koju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Evropska kuća organizuju sa više od 50 nacionalnih i međunarodnih partnera. Aktivno ucesce treceg dana koji je organizovan u Kragujevcu uzeo je Razvojni centar Srbije

Događaj je otvorio ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas fon Bekerat, koji je istakao da Evropska unija nije samo najveći donator, trgovinski partner i izvor stranih direktnih investicija Srbije, već je njen najposvećeniji partner.

„EU nedelja mogućnosti je dokaz za to: tokom četiri dana, u tri grada, približavamo programe EU građanima, uz jednu jasnu poruku – prilike su stvarne, one su ovde i namenjene su vama. Svaki fond, svaki program i svaka inicijativa koje predstavljamo ove nedelje postoje zato što Evropska unija vidi Srbiju kao buduću članicu„, rekao je ambasador.

Kako je istakao, modernizacija Srbije, njena zelena tranzicija, dinamično civilno društvo i inovativna privreda nisu samo nacionalna dostignuća – oni su gradivni elementi snažnije i šire Evropske unije.

Tokom svih dana, učesnicima je bla dostupna Networking zona, gde su u neformalnoj atmosferi imali priliku direktno da razgovaraju sa predstavnicima svih EU programa dostupnih Srbiji o mogućnostima finansiranja, procesu apliciranja i implementaciji projekata

EU nedelja mogućnosti po prvi put je organizovana 2023. godine, i u dosadašnja dva izdanja privukla je na hiljade građana, preduzetnika, kulturnih radnika i brojnih drugih, koji su saznali sve ono što ih zanima na putu do moguće EU podrške ili uopšteno prilika koje pružaju Unija i države članice. Evropska unija je najveći donator, trgovinski partner i izvor stranih direktnih investicija u Republici Srbiji.