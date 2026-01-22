RAZGOVORI GRADONAČELNIKA I MEŠTANA MESNIH ZAJEDNICA MODRICA, DVORANE I ZDRAVINJE

Prestavnici mesnih zajednica Modrica, Dvorane i Zdravinje na sastanku sa rukovodstvom grada izneli su planove i prioritete rada u njihovim sredinama za ovu godinu.

U prethodnom periodu, u cilju ravnomernog razvoja sela i grada, realizovani su mnogobrojni radovi koji su od velikog značaja za građane, za bolji i kvalitetniji život i rad u njihovim sredinama. Sa tom praksom nastavlja se i ove godine, a po planu i programu mesnih zajednica. Gradsko rukovodstvo proteklih mesec dana intezivno obilazi sve mesne zajednice na teritoriji Kruševca i u neposrednom razgovoru sa meštanima rešava probleme, prioritete i zahteve, shodno svojim mogućnostima. U dosadašnjim razgovorima meštani su uglavnom isticali putnu infrastrukturu kao prioritet.

Razgovori sa meštanima mesnih zajednica nastavljeni su i danas, a sastanci su održani u Modrici, Dvoranu i Zdravinju. Mesna zajednica Modrica broji oko 600 stanovnika. U prethodnoj godini u ovom mestu nasuto je oko 4 km puteva, saniran je most koji je bio oštećen od poplava, a radilo se i na uređenju rečnog toka. Kao što smo već napomenuli, i u Modrici je uređenje infrastrukture prioritet za ovu godinu.

Dvorane, Petina, Poljaci i Lovci čine Mesnu zajednicu Dvorane u kojoj živi oko 800 stanovnika. U prošloj godini asfaltom je pokriveno nekoliko putnih pravaca značajnih za meštane, dok se radovi na vodosnabdevanju u Lovcima privode kraju. Za ovu godinu napravljena je lista prioriteta, koji će se realizovati u dogovoru sa predstavnicima gradske vlasti.

Grad Kruševac ima 101 naseljeno mesto, odnosno 54 mesne zajednice. Prethodnih 10 godina Grad Kruševac ravnomerno je ulagao u sva naseljena mesta, odnosno realizovani su projekti od vitalnog značaja za građane. Sa ovom praksom nastavilo se do danas.

U planu je da gradsko rukovodstvo obiđe sve mesne zajednice kako bi se dogovorili budući radovi koji su iskazani u planu i programu mesnih zajednica za ovu godinu.