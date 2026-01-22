Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

RAZGOVORI GRADONAČELNIKA I MEŠTANA MESNIH ZAJEDNICA MODRICA, DVORANE I ZDRAVINJE

ByGoran Nikolić

jan 22, 2026

Prestavnici mesnih zajednica Modrica, Dvorane i Zdravinje na sastanku sa rukovodstvom grada izneli su planove i prioritete rada u njihovim sredinama za ovu godinu.

U prethodnom periodu, u cilju ravnomernog razvoja sela i grada, realizovani su mnogobrojni radovi koji su od velikog značaja za građane, za bolji i kvalitetniji život i rad u njihovim sredinama. Sa tom praksom nastavlja se i ove godine, a po planu i programu mesnih zajednica. Gradsko rukovodstvo proteklih mesec dana intezivno obilazi sve mesne zajednice na teritoriji Kruševca i u neposrednom razgovoru sa meštanima rešava probleme, prioritete i zahteve, shodno svojim mogućnostima. U dosadašnjim razgovorima meštani su uglavnom isticali putnu infrastrukturu kao prioritet.

Razgovori sa meštanima mesnih zajednica nastavljeni su i danas, a sastanci su održani u Modrici, Dvoranu i Zdravinju. Mesna zajednica Modrica broji oko 600 stanovnika. U prethodnoj godini u ovom mestu nasuto je oko 4 km puteva, saniran je most koji je bio oštećen od poplava, a radilo se i na uređenju rečnog toka. Kao što smo već napomenuli, i u Modrici je uređenje infrastrukture prioritet za ovu godinu.

Dvorane, Petina, Poljaci i Lovci čine Mesnu zajednicu Dvorane u kojoj živi oko 800 stanovnika. U prošloj godini asfaltom je pokriveno nekoliko putnih pravaca značajnih za meštane, dok se radovi na vodosnabdevanju u Lovcima privode kraju. Za ovu godinu napravljena je lista prioriteta, koji će se realizovati u dogovoru sa predstavnicima gradske vlasti.

Grad Kruševac ima 101 naseljeno mesto, odnosno 54 mesne zajednice. Prethodnih 10 godina Grad Kruševac ravnomerno je ulagao u sva naseljena mesta, odnosno realizovani su projekti od vitalnog značaja za građane. Sa ovom praksom nastavilo se do danas.

U planu je da gradsko rukovodstvo obiđe sve mesne zajednice kako bi se dogovorili budući radovi koji su iskazani u planu i programu mesnih zajednica za ovu godinu.

By Goran Nikolić

Related Post

Društvo Vesti

NAREDNIH DANA TOPLIJE U KRUŠEVCU, ALI OD SUBOTE VETROVITO I SA KIŠOM

jan 22, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

U KRUŠEVCU SE ODRŽAVA DRUGI PO REDU SAMIT TURIZMA, PRIVREDE, UGOSTITELJSTVA I ZDRAVSTVA

jan 22, 2026 Goran Nikolić
Društvo Vesti

GRAD KRUŠEVAC JE RASPISAO KONKURS ZA PROJEKTE NAMENJENE DECI ZA 2026. GODINU

jan 22, 2026 Goran Nikolić

Možda ste propustili

Društvo Vesti

NAREDNIH DANA TOPLIJE U KRUŠEVCU, ALI OD SUBOTE VETROVITO I SA KIŠOM

22.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

U KRUŠEVCU SE ODRŽAVA DRUGI PO REDU SAMIT TURIZMA, PRIVREDE, UGOSTITELJSTVA I ZDRAVSTVA

22.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

RAZGOVORI GRADONAČELNIKA I MEŠTANA MESNIH ZAJEDNICA MODRICA, DVORANE I ZDRAVINJE

22.01.2026. Goran Nikolić
Društvo Vesti

GRAD KRUŠEVAC JE RASPISAO KONKURS ZA PROJEKTE NAMENJENE DECI ZA 2026. GODINU

22.01.2026. Goran Nikolić