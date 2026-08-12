RASVETLJENO RAZBOJNIŠTVO U KRUŠEVCU, UHAPŠENI DRŽAVLJANI CRNE GORE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su razbojništvo i uhapsili M. M. (2003), M. O. (2008) i A. K. (2002) iz Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu.

Oni se sumnjiče da su sinoć, oko 21 čas, pozvonili na vrata oštećenog, poprskali ga biber-sprejom, i uz pretnje ga uvukli u sobu, nakon čega su mu uzeli satove, mobilni telefon i novac čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 750.000 dinara.

Policija ih je ubrzo pronašla nedaleko odatle, a nađeni su i predmeti i novac koje su, kako se sumnja, uzeli od oštećenog.

Osumnjičenima je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.