Jefimija TV, Kruševac

Društvo Vesti

RASVETLJENA TEŠKA KRAĐA U KRUŠEVCU, UHAPŠENA TROJICA MUŠKARACA

ByGoran Nikolić

jan 24, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu efikasnim radom rasvetlili su tešku krađu i uhapsili N. P. (1986), M. B. (1991) i A. B. (2003) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

Oni se sumnjiče da su 22. januara tokom noći provalili u magacinski deo jednog restorana iz kojeg su ukrali razne predmete ukupne vrednosti oko 1.000.000 dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu.

