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Hronika Vesti

RASVETLJENA TEŠKA KRAĐA IZ MAGACINA „SRBIJA ŠUMA“ U KRUŠEVCU, OSUMNJIČENI UHAPŠEN

ByGoran Nikolić

jul 14, 2026

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su B. M. (1992) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tri krivična dela krađa i tešku krađu.

On se sumnjiči da je, u proteklih mesec dana, iz centralnog magacina JP „Srbijašume“ u Kruševcu ukrao naftu i akumulatore, čime je ovom preduzeću pričinio materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 140.000 dinara.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

By Goran Nikolić

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