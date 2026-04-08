RASPORED RADA DEŽURNIH SLUŽBI DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC ZA USKRS 2026. GODINE

ByGoran Nikolić

apr 8, 2026

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 10. i 13. aprila od 7 do 20 sati, a 11. i 12. aprila od 8 do 18 časova.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 10. i 13. aprila od 7 do 20 sati, a 11. i 12. aprila od 8 do 18 časova.

Ambulante u Konjuhu i Velikim Kupcima u petak, subotu i ponedeljak rade od 7 do 13.30 časova. U nedelju ambulante neće raditi.

Ambulanta Veliki Šiljegovac u petak i ponedeljak će raditi od 7 do 20 sati, dok će u subotu i nedelju raditi 7 do 13.30 časova.

By Goran Nikolić

