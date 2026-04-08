RASPORED RADA DEŽURNIH SLUŽBI DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC ZA USKRS 2026. GODINE

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata tokom svih prazničnih dana.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće 10. i 13. aprila od 7 do 20 sati, a 11. i 12. aprila od 8 do 18 časova.

Ambulanta u Dijagnostičkom centru radiće 10. i 13. aprila od 7 do 20 sati, a 11. i 12. aprila od 8 do 18 časova.

Ambulante u Konjuhu i Velikim Kupcima u petak, subotu i ponedeljak rade od 7 do 13.30 časova. U nedelju ambulante neće raditi.

Ambulanta Veliki Šiljegovac u petak i ponedeljak će raditi od 7 do 20 sati, dok će u subotu i nedelju raditi 7 do 13.30 časova.